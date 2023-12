Belo trabalho da artesã Andreia do Vale, da cidade de Santana do Araçuaí

Da terra árida e vermelha, a destreza das mãos de “rainhas e reis” dão vida ao barro, que criam um rico artesanato – único, lúdico, e eterno – onde nascem bonecas, arranjos de flores, jarros e vilas. São objetos que chamam a nossa atenção pela singularidade de formas e cores. Tidas como ricas regiões culturais de Minas Gerais, além da arte da cerâmica, o cancioneiro é um chamado dos anjos. A canção ecoa com o dedilhar de uma viola, onde cânticos de lamúrias, de amores, de lembranças de um tempo vivido, espalham ao vento e tocam a alma. E o que dizer das comidas desse lugar? Nas panelas de ferro ou barro sobre as chamas do fogão a lenha, quitandeiras e cozinheiras – matriarcas que guardam os segredos dos temperos de Minas – fazem do simples, o verdadeiro banquete dos deuses, carregados de sabores únicos que acentuam um inconfundível prazer às iguarias.

Mandalas em formas de flores serão vendidas no encontro, em BH Vilmar Oliveira/Divulgação

O tripé – artesanato, música e gastronomia–, que simboliza a riqueza e as raízes do Nordeste de Minas Gerais, será destacado no 1º Encontro dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Cultura e Sabores. No local, um portal mágico transportará o visitante às duas regiões mais destacam a mineiridade do nosso povo. O evento será realizado na próximas semana, nos dias 16/12 (sábado), das 9h às 22h, e 17/12 (domingo), das 9h às 20h, na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. O projeto é uma realização do Instituto Sociocultural Valemais, com patrocínio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais.





“Este encontro inédito será uma envolvente imersão cultural e gastronômica. É uma oportunidade para o público conhecer um pouco da história dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, regiões ricas em saberes e sabores. Também é um momento de reunir as pessoas que são de lá e que moram em BH e cidades vizinhas”, diz Gonzaga Medeiros, diretor executivo do Instituto Valemais, um dos produtores do evento.

Rubinho do Vale está confirmado entre as apresentações musicais na Serraria Souza Pinto Vilmar Oliveira/Divulgação



Serão dois dias com programação intensa e diversificada. A música será um dos pontos altos do evento. Haverá apresentação de mais de 20 artistas, como Rubinho do Vale, Pereira da Viola, Titane, Hendrick Souza, Lucinho Cruz, Carlos Farias, Beatriz Faria, Saldanha Rolim, Wilson Dias, Sérgio Moreira, Ivan Vilela, Luciano Tanure, Bilora Violeiro e convidados.



Outras atrações serão a companhia teatral Ícaros do Vale da Cidade de Araçuaí (MG) e o Grupo Banzo, primeiro coral quilombola de crianças e adolescentes do Vale do Jequitinhonha, que terá a coordenação do maestro Luciano Silveira.





Gastronomia





A gastronomia será um dos destaques do encontro. Os visitantes vão poder saborear iguarias típicas como o feijão andu, pequi, queijos, biscoitos e doces, comida de boteco, com destaque para a carne de sol, além da famosa cachaça. Estes produtos, que serão comercializados nos estandes, são provenientes da economia solidária. No espaço também haverá bares. O público também poderá apreciar cervejas artesanais de choperias da cidade de Teófilo Otoni.





Artesanato



As casas simples da região ganham miniaturas em cerâmica Vilmar Oliveira/Divulgação



O artesanato, uma das maiores riquezas dos dois vales e que ganhou fama pelo mundo afora, será outro atrativo do encontro. O público vai poder conferir e adquirir peças de barro, feitas à mão, como bonecas, moringas, farinheiras, jarras e flores.





Sala de Mestres

O público poderá conferir de perto as famosas bonecas de cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Arte genuína feita em Minas Vilmar Oliveira/Divulgação





O público contará com um espaço para fazer um pit stop, descansar, bater um papo, carregar os telefones celulares e também para adquirir materiais dos artistas que vão se apresentar no encontro, como livros e CDs. O local é adornado por móveis rústicos, com madeiras de demolição, como aparador, ancos, mesas, que dialogam com o Vale do Jequitinhonha pelos tons naturais da paisagem da região.

Durante o evento grandes mestres que fizeram parte da história do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri serão homenageados por meio de banners gigantes. É o caso de Frei Chico, do cantor e compositor Tau Brasil e mestres do artesanato, como Zefa, Ulisses Mendes, Noemiza e Isabel Mendes.





Serviço



1º Encontro dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri

16/12 – 9h às 22h (sábado)

17/12 - 9h às 20h (domingo)

Local: Serraria Souza Pinto - avenida Assis Chateaubriand, 889 – Centro – BH



Entrada: gratuita

Mais informações, siga no Instagram: @encontro_dosvales