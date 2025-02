Grupo Aruanda é uma das principais atrações da agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (7/2)



Hoje tem apresentação imperdível do Grupo Aruanda, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). “Passos e cantos do Brasil”, que estreou em outubro passado, é uma viagem pelas tradições de Norte a Sul do país – algumas delas pouco conhecidas, como o siriri, do Centro-Oeste.

Em atividade desde os anos 1960, o Aruanda é um dos grupos mais importantes na preservação das manifestações culturais brasileiras. Reúne 60 pessoas, entre estudantes, professores, bailarinos e profissionais de diversas áreas. Seu acervo tem mais de 100 danças pesquisadas em todo o país, guarda 5t de figurinos e adereços, além de 10 mil espetáculos realizados no Brasil e no exterior. A apresentação faz parte da Campanha de Popularização Teatro e Dança, com ingressos a R$ 25 nos postos do evento e no portal Vá ao Teatro.



• Sábado (8/2)



O clarinetista norte-americano Oran Etkin e o baterista Jimmy Duchowny, californiano radicado em BH, serão a atração deste sábado no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), com sets às 21h e às 22h30. Elogiado pela respeitada revista DownBeat e pelo jornal francês Libération, Etkin lança o disco “Open arms”. Duchowny já tocou com Phil Woods, João Bosco, Orquestra Ouro Preto, Toninho Horta e Donny McCaslin, entre muitos outros. O baixista Eneias Xavier e o guitarrista Felipe Vilas Boas completam o quarteto. Ingressos custam R$ 20 (área externa) e R$ 40 (área interna), à venda na plataforma Sympla. A casa abre às 19h.



• Domingo (9/2)



Chegou a hora de dar adeus à exposição “Belo Bracher Horizonte”, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). São mais de 60 trabalhos de Carlos Bracher, entre pinturas, aquarelas e desenhos a carvão. Lá estão obras criadas especialmente para a mostra, inspiradas na Praça da Liberdade, banda Pato Fu, Grupo Galpão, Grupo Corpo, Viaduto Santa Tereza, Praça da Estação e Avenida Afonso Pena. Com entrada franca, a galeria funciona às sextas, das 10h às 21h, e sábados e domingos, das 10h às 18h.

Retrato da banda mineira Pato Fu pintado por Carlos Bracher está exposto na Casa Fiat, em BH Cristiano Quintino/divulgação



• Segunda-feira (10/2)



A exposição “Luz eterna – Ensaio sobre o Sol” se despede na segunda-feira do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Com entrada gratuita mediante retirada de ingressos no centro cultural, a mostra exibe obras de Felipe Sztutman, Antonio Curti, ERO, Junior Costa Carvalho, Rodrigo Machado, Bruno Borne, Arthur Boeira, Gustavo Milward, Vigas e Matheus Leston. O centro cultural funciona das 10h às 22h.



• Terça-feira (11/2)



Com bom humor, deboche e gargalhadas, “Gongada drag”, projeto que reverencia a arte drag, é a pedida para quem quiser se divertir na terça-feira. A sessão começa às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Bruno Motta comanda a noite, que terá como “gongada de honra” Nayla Brizard, além das convidadas Suzy Brasil, Kayete, Penélope Fontana e Mellody Queen. Fred Mozart e Gustavo Mendes também estarão lá. Ingressos a R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro.



• Quarta-feira (12/2)



Carnaval chegando, todo mundo quer fazer bonito. Quarta-feira é dia da oficina de maquiagem Marabrilhosa com a maquiadora e drag queen Gabriela Dominguez, na Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bonfim). Das 19h às 22h, ela vai dar dicas sobre aplicação de glitter e cílios postiços, além de ensinar técnicas de sombreados coloridos, higienização e cuidados com a pele. Inscrições: de R$ 99 a R$ 150, mais taxas, na plataforma Sympla.



• Quinta-feira (13/2)



O guitarrista Matheus Barbosa faz única apresentação quinta-feira, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Acompanhado por Felipe Silveira (piano), Bruno Migotto (baixo) e Gabriel Bruce (bateria), Matheus apresenta dois sets, às 20h30 e às 22h. O guitarrista já gravou com Toninho Horta, Flávio Venturini e Telo Borges. Ingressos custam R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa), à venda na plataforma Sympla.