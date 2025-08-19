Imane Rane, filho de Sergio Pererê, lança EP que amplia fronteiras do rap

Nascido em berço musical, o rapper Imane Rane, filho do cantor, compositor e multi-instrumentista Sérgio Pererê, lança o EP “Saudade, medo e minha voz de cantor”. MC por convicção, Imane fez do rap sua forma de expressão, mas agora se dedica ao canto e à melodia. O repertório flerta com o afrobeat e a música afromineira.

Rane diz que o novo trabalho é exercício de coragem para um rapper como ele.

“A intenção é mostrar que podemos fazer o que quisermos. Isso não nos deslegitima no nosso meio (do hip-hop). Pelo contrário, dá mais credibilidade e possibilidades na construção da carreira.”

A ideia do EP surgiu há três anos, a partir da faixa “Sexta da Paixão”. “Essa música fala de saudade, do que é medo, nesse lugar do sentir”, conta. “A partir dela, as outras vieram. Ela traz a participação do músico Tinguê, que fez a melodia.”

Rane explica que o conceito do novo trabalho foi se construindo a partir das situações de saudade. “A narrativa vai bem por esse lugar: o que é saudade? O que é medo.? Basicamente, tento linkar isso tudo com a nova etapa de me permitir cantar mais, colocar em minhas músicas o sentimento melódico. Sempre cantei e o meu rap sempre foi com melodias, só que neste trabalho há bastante canção”, explica.

O filho de Sérgio Pererê começou a fazer aulas de piano no início deste trabalho. “Minha musicalidade foi se ampliando e me influenciando na criação”, comenta. Esse processo o fez experimentar e compreender melhor como explorar a própria voz.

“Não quero deixar de fazer o rap que já vinha fazendo. Agora é como abrir um leque de possibilidades. Pode vir algo diferente, posso fazer as duas coisas. Inclusive, é possível fazer algo direcionado mais para canções. Mais melódico, usando mais a voz.”

Rapper e cantor

Até algum tempo atrás, muitos artistas do rap rejeitavam interferências melódicas no formato baseado no conceito ritmo e poesia. Já houve muita polêmica em torno da pureza e legitimidade do rap.

Imane Rane observa que rapper também é cantor. “Minha intenção é fazer aquilo que tiver vontade e ficar apto para isso. Estou estudando piano e produzindo as minhas faixas, então já sou produtor musical. Faço meu rap e trabalhos para outras pessoas. Enfim, estou ampliando as possibilidades.”

O EP do mineiro tem seis faixas autorais. “Mas, talvez, possa vir a ser algo maior, com outras faixas”, admite. “Vou lançar em breve produtos visuais das três primeiras faixas do EP”, conta.

A intenção dele é poder viajar e conquistar outros espaços em sua carreira. A música “Coragem” remete a essa questão, referindo-se à relação do artista com o processo de divulgação e de buscar alcance para seu trabalho.

“Falo sobre como é ter de fazer algo de um jeito para a música atingir metas e números. Esta música fala da dificuldade, da coragem de quem está fazendo arte”, observa.

“Há uma pílula de coragem no meio disso tudo, de apoio à classe artística e a todos que estão fazendo música nesse cenário de hoje. Ser músico requer muita coragem.”

Semente de fé

O disco também é um tributo à ancestralidade, homenagem ao avô paterno de Imane. “Ele foi o grande influenciador, mesmo não estando mais aqui. Convivemos pouco. Ele morreu quando eu estava com

2 anos, mas plantou na família a semente de botar fé e credibilidade no trabalho do meu pai. Consequentemente, meu pai faz o mesmo comigo.”

Sérgio Pererê é fundamental na trajetória do filho Imane. “Meu pai me influenciou aplicando a coragem de uma forma muito presente”, ressalta. “Isso está em permanecer fazendo arte, com todas as dificuldades. Ele é o maior exemplo para mim do caminho que dá para seguir. Mas tem de ter muita coragem para isso”, conclui.

“SAUDADE, MEDO E MINHA VOZ DE CANTOR”

• EP de Imane Rane

• Seis faixas

• Disponível nas plataformas digitais