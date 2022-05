Ao lado do filho Imane Rane, Sérgio Pererê faz hoje show em homenagem à mãe

Imane Rane (à dir.) cantará composições suas e também uma música do pai, Sérgio Pererê, na apresentação desta noite (foto: Artur Rane/Divulgação)



Com um tributo às mulheres e uma homenagem em especial ao Dia das Mães, o projeto Mistura Minas leva ao palco do teatro do Centro Cultural Unimed neste sábado (7/5) o cantor, compositor e multi-instrumentista Sérgio Pererê e seu filho Imane Rane, que lançou recentemente o EP "Gana". O show "Minha mãe" é em homenagem a dona Fininha, que faleceu em 2017.









O músico lembra que o ano em que dona Fininha faleceu foi também aquele em que ela ganhou o título. “Acredito até que foi uma permissão, uma coisa assim para ela partir serena. Acho que foi meio isso. E aí, na verdade, criei um show no qual estou fazendo um passeio por várias músicas minhas. Canções essas que ela gostava muito, porque, às vezes, tinha a mania de me explicar as minhas músicas. Dizia: ‘Olha, essa música está falando isso’.”





“Aí, eu dizia, mãe, mas essa música é minha. Ela, então, respondia: ‘Você não sabe nada sobre isso. Isso aí vem de um lugar que você nem sabe’. Minha mãe era diferente, ela era uma benzedeira, tinha uma visão mais ampla do que nós, meros mortais”, conta Pererê.





“E ela tinha o dom da cura. Cresci vendo isso; ela curando muito. De modo que, às vezes, tento até trazer um pouco disso para a minha música. Confesso que cresci vendo isso de verdade, cresci com ela curando muitas pessoas.”





SÍMBOLO

comenta que uma das canções que dona Fininha gostava de cantar era “Leva eu sodade”, “eternizada pelo grupo Nilo Amaro e seus cantores de ébano”. “Minha mãe adorava isso e, depois que ela foi embora, essa música virou uma espécie de símbolo para a minha família. Isso porque a gente lembra dela cantando e porque a saudade também é bem forte.”





E quando Sérgio pensou em fazer homenagem à sua mãe achou importante também trazer a presença do filho Imane Rane. “Ele é neto dela e acho que será motivo de orgulho para dona Fininha também, mesmo estando do lado de lá, ver ainda o sucesso que o neto está fazendo aqui. E na banda tem outro neto dela, que é o meu sobrinho Acauã Rane."





“E tem também o percussionista Daniel Guedes, que não é parente sanguíneo, mas que para ela tinha esse lugar de neto também”, ressalta Sérgio. “É um grande músico que cresceu junto com a gente. Então eu quis montar uma banda que vai fazer valer essa homenagem.”





Imane fará uma participação, na qual cantará duas músicas autorais. “Ele vai cantar uma canção do EP ‘Gana’ e também um single que lançou lá no início, ‘Dourada’. É uma música que fala de uma divindade feminina que é Oxum. Então, é uma forma de ele entrar também nesse lugar da homenagem. As músicas são dele, e a gente estará cantando juntos. Vamos dividir os vocais.”





“Depois ele volta cantando uma música minha que se chama ‘Costura da vida'", adianta Pererê. “Será inusitado, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir essa música na minha voz. O restante do repertório será um misto de canções de vários álbuns meus. Canções que gravei lá no início, junto com o grupo Tambolelê, e outras novíssimas, que gravei, por exemplo, no disco ‘Canções de bolso’, além de algumas que estão no meio da minha discografia.”





Além disso, ele cantará também músicas suas que foram gravadas por Fabiana Cozza e não por ele. “Esse show promete e será uma coisa de emoção, desse lugar mais introspectivo, ao mesmo tempo pulsante. As pessoas podem ir preparadas para se levantar da cadeira e dançar. Será um show pra cima. Aliás, minha mãe era uma pessoa muito pra cima, era da festa o tempo todo, não tinha essa coisa da cabeça baixa.”





SÉRGIO PERERÊ CONVIDA IMANE RANE

Neste sábado (7/5), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. R$ 30. Mais informações: (31) 3516-1360