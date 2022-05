Festival Sertanejo começa em BH, recheado de atrações em dois sábados

Dupla Zé Neto & Cristiano, sucesso da nova geração sertaneja no Brasil, se apresenta neste sábado (foto: DIVULGAÇÃO)

A quinta edição do Festival Sertanejo começa neste sábado (7/5), a partir das 14h, com uma série de shows na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José). Hoje se apresentam Gabi Martins, Zé Neto & Cristiano, Os Barões da Pisadinha, Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Douglas & Vinícius, Dennis, DJ DH e Fellas.



Já no próximo sábado (14/5), é a vez de Henrique & Juliano, João Gomes, Zé Felipe, Alok, Israel & Rodolffo e DJ DH subirem ao palco. Ingressos, a partir de R$ 80 (arena), estão disponíveis por meio do site www.nenety.com.br.





Gabi Martins, uma das atrações de hoje, estourou com a canção “Menina de 18” e emplacou na sequência “Neném”, que teve mais de 19 milhões de acessos no YouTube. Já a dupla Zé Neto & Cristiano é referência de sucesso da nova geração sertaneja no Brasil.



O DVD “Por mais beijos ao vivo (2019)” foi gravado em BH e, recentemente, a dupla lançou o EP “Chaaama (2021)”, que traz seis novas músicas, colocando os artistas entre os mais ouvidos do Spotify.



De origem baiana, Os Barões da Pisadinha ganharam fama e sucesso com o vocalista Rodrigo Araújo Neves. Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Douglas & Vinícius e Dennis também prometem sacolejar os fãs do sertanejo que vão bater ponto no Mineirão.