Festival Live at Lagunitas reúne representantes da cena alternativa hoje

O Falcatrua apresenta hoje músicas de seu disco ainda inédito "Duvide" no festival Live at Lagunitas, que reúne mais três atrações (foto: JP Lima/Divulgação)

De volta aos palcos após cumprir o isolamento social imposto pela pandemia, a banda Falcatrua se apresenta neste sábado (7/5), a partir das 18h30, no Chopperhead Garage. O show marca a abertura do Festival Live at Lagunitas 2022, promovido pelo espaço, que tem no comando o músico Maurinho Berrodagua. Além do Falcatrua, apresentam-se também os músicos Péricles e Loss e a banda Maurinho e os Mauditos.









Para Miglio, o momento é especial e esta é uma oportunidade de participar de um festival autoral, alternativo, criado na Califórnia (EUA) e reproduzido no Brasil. “Duvide” é também o nome do álbum inédito do Falcatrua, que terá 11 músicas autorais.





“O repertório do show será concentrado nesse próximo álbum, para que já possamos ir trabalhando nele e a galera ir se familiarizando com essa nova estética. Sempre fomos uma estética rock, com baixo, bateria e guitarra, mas, ultimamente, dentro dessa necessidade do mercado de rotular, a turma vem achando que o nosso trabalho dialoga com a nova MPB. Então esse disco tem essa onda, ou seja, uma pegada que dialoga um pouco com a eletrônica, fazendo essa falcatrua de corromper os rótulos.”

PERGUNTAS

O vocalista ressalta que o Falcatrua tem essa pegada de subverter as respostas. “Essa coisa da resposta pronta. A canção ‘Duvide’ questiona isso mesmo, pois propõe muito mais a pergunta do que a resposta. Essas respostas prontas que todos nós temos. Refletimos o caldeirão cultural no qual estamos inseridos. E muitas vezes não paramos para refletir nas respostas que damos. O Falcatrua, desde sempre, tem essa pegada, essa atitude filosófica mesmo de perguntar muito mais do que responder. E é nessa esteira que vai essa música e o álbum.”





Ainda não há uma data exata para o lançamento do álbum. “Isso porque estamos diante de uma limitação, inclusive, desenvolvendo agora um projeto para angariar recursos para finalizar o novo trabalho. Já estamos com o disco todo mixado. A gente já masterizou e lançou esse single ‘Duvide’ e agora iremos masterizar outra, para lançar mais à frente, para depois chegar com o disco pronto.”





O álbum teve a mixagem a cargo de Antoine Midani, filho do produtor e músico André Minani (1932-2019). Formam o Falcatrua André Miglio (vocal), Francesco Napoli (violão e guitarra), Danilo Guimarães (baixo e teclados) e Fred Corrêa (bateria e percussão).





Maurinho Berrodagua conta que, neste ano, o Festival de Música Autoral da Chopperhead Garage – Live at Lagunitas terá mais três edições. Nesta primeira, Maurinho adianta que os Mauditos apresentarão músicas de seu primeiro CD, “O riso do tempo” (2014).





“Vamos apresentar também músicas do nosso segundo álbum, ‘Eu vou te ver depois do sol’, que ainda não foi lançado inteiro, apenas alguns singles”, ressalta o músico. “E também releituras dos grandes poetas malditos, como Belchior e Sérgio Sampaio, que foram inspiração para o nome da nossa banda, Maurinho e os Mauditos, com a letra u mesmo”, explica o vocalista. (AP)





FESTIVAL DE MÚSICA AUTORAL – LIVE AT LAGUNITAS

Show com as bandas Falcatrua e Maurinho e os Mauditos e os cantores Péricles e Loss. Neste sábado (7/5), às 18h30, no Chopperhead Garage (Rua Cássia, 26, Prado.) Ingressos: R$ 15