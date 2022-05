Entorno do Mineirão terá operação especial de trânsito no fim de semana

Operação contará com ações de segurança, monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante e o evento (foto: Arte/PBH)

O entorno do Mineirão contará com uma operação especial de trânsito neste final de semana. Serão dois eventos no sábado (7): o Festival Brasil Sertanejo e o BOMA BH. O entorno do Mineirão contará com uma operação especial de trânsito neste final de semana. Serão dois eventos no sábado (7): o Festival Brasil Sertanejo e o BOMA BH.



O Festival Brasil Sertanejo começa às 15h e vai até as 23h59, na Esplanada, com previsão de público de 30 mil pessoas. Já o BOMA BH, terá início às 18h e vai até as 7h do domingo (8), no gramado do estádio, com previsão de 4 mil participantes. A operação começa meio-dia de sábado.

A operação será realizada por agentes da unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, GCM e BPTran), com ações de segurança, monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante e o evento. Será colocada sinalização especial na região a partir das 20h da sexta-feira (6).

O objetivo é proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres. Vagas serão reservadas para táxis, viaturas, pessoas com deficiência, idosos, veículos de lanches rápidos e nas esquinas para preservar o raio de giro.

Ônibus

A região será atendida pelas linhas seguintes linhas de transporte público:

• 64 (Est.Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz) todos os dias,

• 67 (Est.Vilarinho/Sto Agostinho via Carlos Luz) dias úteis e sábados. Aos domingos e feriados é substituída pela 64;

• 5106 (Bandeirantes/BH Shopping) todos os dias e horário noturno;

• 5401 (São Luís/Dom Cabral) todos os dias e horário noturno;





Além destas, as linhas convencionais seguirão operando:

• 503 (Est.São Gabriel/Aparecida/Sta Rosa) todos os dias;

• 504 (Est. São Gabriel/Sta Rosa/Aparecida) todos os dias;

• S-53 (Confisco / Ouro Minas) dias úteis e sábados;

• S-54A (Dom Bosco/Shopping Del Rey) todos os dias;

• S-54B (Dom Bosco/Shopping Del Rey) todos os dias;

• S-56 (Vilarinho / São José) dias úteis e sábados.

Táxi

Os táxis poderão usar as pistas exclusivas do Move, e serão implantados pontos nos seguintes locais:

• Av. Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e Av. Cel. Oscar Paschoal;

• Av. Cel. Oscar Paschoal em frente ao Hall principal;

• Av. Antônio Abrahão Caram entre a Av. ‘C’ e Rua Amílcar Viana Martins sentido a Av. Pres. Antônio Carlos;

• Av. Pres. Carlos Luz após a Escola de Veterinária, sentido Av. Antônio Abrahão Caram.

