Avenida Presidente Eurico Dutra, Belvedere (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 15/05/2020)

Moradores do bairro Belvedere, região Sul de Belo Horizonte, devem ficar atentos às mudanças no trânsito nos próximos dias. Por causa da manutenção da rede de drenagem pluvial na avenida Presidente Eurico Dutra com a avenida José Maria Alkimim, o sentido das pistas foi alterado nessa segunda-feira (2/5).