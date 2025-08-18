Conheça o filme mineiro que está no Festival de Cinema de Gramado

Representando Minas Gerais, o curta-metragem Cabeça de Boi, gravado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi exibido nesta segunda-feira (18/8) no Festival de Cinema de Gramado, durante mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros, no Palácio dos Festivais.

O festival começou em 13 de agosto e segue até dia 23. Confira a ampla programação do festival.

Dirigido por Lucas Zacarias e produção de toda uma equipe de Uberaba, Cabeça de Boi foi viabilizado por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo. Ele está entre os 12 curtas-metragens selecionados para serem exibidos no evento, de um total de 1.090 inscritos.

O curta mineiro concorre a 10 prêmios técnicos, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original. Ele disputa também o Prêmio Canal Brasil, que concede ao vencedor um contrato de licenciamento no valor de R$ 15 mil.

Segundo Zacarias, o filme é narrado por um espírito prestes a reencarnar em Uberaba. Ele conta a história real do terreno de esquina da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, onde existia um casarão e morava uma família que foi dizimada pela tuberculose no início do século passado.

O filme conta também que no local foi enterrada uma cabeça de boi. "O narrador relaciona o fato à dupla simbologia da cabeça de boi no local, associada tanto à prosperidade quanto à estagnação", complementa.

Cabeças de boi em Gramado

Tiago Lorena, responsável pela gravação de áudio e mixagem de som do filme, contou que fez um trajeto de quase 1.700 km entre Uberaba e Gramado, de carro, transportando algumas cabeças de boi usadas nas filmagens.

"Fui de carro porque gosto de dirigir longas distâncias, atravessando estradas que me permitem conhecer um pouco mais de lugares que, como Uberaba, fazem parte do interior do Brasil. Mas foi inevitável pensar nessa viagem como uma espécie de peregrinação. Levar as cabeças de boi arrancadas da terra para ambientes de grande prestígio e reconhecimento nas artes, como é o caso do Festival de Cinema de Gramado, é uma espécie de extensão da própria narrativa do filme", considerou Tiago Lorena.