Uberaba sedia terceira edição do UAI Summit

A cidade mineira de Uberaba recebe, nos próximos dias 13 e 14 de setembro, a terceira edição do UAI Summit, um dos maiores encontros de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal do interior do estado de Minas Gerais. O evento será realizado no Centro de Eventos da ABCZ e contará com mais de vinte palestrantes na programação.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Uberaba, o evento contribui para colocar Uberaba no mapa do turismo de negócios no Brasil. De acordo com o profissional, a programação atrai desde nomes consolidados do empreendedorismo até profissionais em busca de capacitação, gerando impacto direto em setores como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços especializados.

“Ao reunir negócios, desenvolvimento pessoal, networking e experiências, o evento ajuda a posicionar Uberaba como uma cidade preparada para receber cada vez mais encontros de alto nível, o que funciona como uma vitrine para o turismo corporativo da região”, detalha.

Segundo Aly, a rede hoteleira da cidade precisa estar preparada para eventos como o UAI Summit, que reúne diversas marcas parceiras e um público voltado para negócios e performance. Ele afirma que é necessário repensar desde a distribuição dos quartos até o funcionamento dos serviços internos.

“Em ocasiões como o UAI Summit a rede Nacional Inn, por exemplo, cria pacotes especiais, com tarifas diferenciadas, serviços voltados ao público corporativo e até ações promocionais em parceria com os organizadores. O objetivo é aproveitar o evento como uma oportunidade estratégica, não só para receber hóspedes, mas também para criar vínculos”, explica.

A preparação para o evento, conforme o diretor relata, começa com antecedência e envolve o planejamento da equipe, da estrutura e dos serviços necessários. Como o UAI Summit costuma atrair um grande número de participantes em um curto período, a organização trabalha para antecipar as demandas e assegurar que tudo funcione de forma organizada durante os dias de atividades.

“Por exemplo, a rede reforça o time de recepção, otimiza processos de check-in e check-out, ajusta horários de alimentação e até personaliza alguns serviços conforme o perfil do público corporativo”, acrescenta.

Além disso, Aly destaca a importância da logística, com transporte facilitado para o Centro de Eventos da ABCZ, informações atualizadas sobre o cronograma e flexibilidade nos horários. O diretor também ressalta que parcerias entre hotéis, organizadores e o trade turístico local potencializam os resultados dos eventos.

“Quando há essa união, o evento ganha outra dimensão. Um alinhamento entre a rede hoteleira e os organizadores pode ajudar a ampliar a estrutura de apoio que vai além da hospedagem, acaba sendo uma extensão do evento. Seja com um café da manhã mais caprichado, seja com atendimento diferenciado, a ideia é que tudo contribua para que o participante se sinta acolhido e motivado a voltar”, analisa.

Segundo o especialista, a participação do trade local ajuda a ampliar as opções de lazer, alimentação e serviços que o visitante pode acessar, o que faz com que o impacto econômico e a percepção de valor do evento sejam maiores.

Eventos corporativos impulsionam o desenvolvimento local

Para Ricardo Aly, encontros como o UAI Summit contribuem, de forma direta e indireta, para o desenvolvimento da cidade, pois atraem um público qualificado, com poder de investimento e colocam Uberaba em destaque nacional.

“O UAI Summit é um exemplo claro disso, já que movimenta hotéis, restaurantes, serviços de transporte, tecnologia e ainda gera visibilidade para a cidade como um todo. Quando a cidade entrega uma boa experiência, ela entra no radar desses profissionais que viajam a trabalho. Eles voltam com a família, indicam para outros colegas e, assim, o turismo cresce na carona do corporativo”, conclui

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-dan-inn-uberaba