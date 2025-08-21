MG: 509 cidades enfrentam clima mais seco que deserto até esta sexta (22/8)

Os mineiros devem se preparar para sentir o clima mais seco que deserto até 20h desta sexta-feira (22/8). O alerta de baixa umidade relativa do ar do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) vale para 509 cidades do estado, sendo 103 em perigo laranja, com taxa entre 20% e 12%. Em algumas regiões, os índices podem chegar a apenas 9%.

Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os índices de umidade relativa do ar dos últimos dias se assemelham a de desertos como o Saara, no Norte da África, e o Atacama, no Chile.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e parte da Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.

“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada um nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas que sofrem de rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas das 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: Beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

Olhos: Usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

Pele: Hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

Ambiente: Umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

Doenças respiratórias: Seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.

Cidades em alerta "laranja"

1. Abadia dos Dourados

2. Araguari

3. Araporã

4. Arinos

5. Bonfinópolis de Minas

6. Bonito de Minas

7. Brasilândia de Minas

8. Brasília de Minas

9. Buritis

10. Buritizeiro

11. Cabeceira Grande

12. Cachoeira Dourada

13. Campina Verde

14. Campo Azul

15. Campo Florido

16. Canápolis

17. Capinópolis

18. Carmo do Paranaíba

19. Cascalho Rico

20. Centralina

21. Chapada Gaúcha

22. Comendador Gomes

23. Conceição das Alagoas

24. Cônego Marinho

25. Coração de Jesus

26. Coromandel

27. Cruzeiro da Fortaleza

28. Dom Bosco

29. Douradoquara

30. Estrela do Sul

31. Formoso

32. Frutal

33. Grupiara

34. Guarda-Mor

35. Guimarânia

36. Gurinhatã

37. Ibiaí

38. Ibiracatu

39. Icaraí de Minas

40. Indianópolis

41. Ipiaçu

42. Iraí de Minas

43. Itacarambi

44. Itapagipe

45. Ituiutaba

46. Januária

47. Japonvar

48. Jequitaí

49. João Pinheiro

50. Juvenília

51. Lagamar

52. Lagoa dos Patos

53. Lagoa Formosa

54. Lagoa Grande

55. Lassance

56. Lontra

57. Luislândia

58. Manga

59. Mirabela

60. Miravânia

61. Montalvânia

62. Monte Alegre de Minas

63. Monte Carmelo

64. Morada Nova de Minas

65. Natalândia

66. Nova Ponte

67. Paracatu

68. Patos de Minas

69. Patrocínio

70. Pedras de Maria da Cruz

71. Pedrinópolis

72. Perdizes

73. Pintópolis

74. Pirajuba

75. Pirapora

76. Ponto Chique

77. Prata

78. Presidente Olegário

79. Riachinho

80. Romaria

81. Sacramento

82. Santa Fé de Minas

83. Santa Juliana

84. Santa Vitória

85. São Francisco

86. São Gonçalo do Abaeté

87. São João da Lagoa

88. São João das Missões

89. São João do Pacuí

90. São Romão

91. Serra do Salitre

92. Tiros

93. Tupaciguara

94. Ubaí

95. Uberaba

96. Uberlândia

97. Unaí

98. Uruana de Minas

99. Urucuia

100. Varjão de Minas

101. Várzea da Palma

102. Vazante

103. Veríssimo

Cidades em alerta "amarelo"

1. Abadia dos Dourados

2. Abaeté

3. Água Comprida

4. Aguanil

5. Albertina

6. Alfenas

7. Alpinópolis

8. Alterosa

9. Alvorada de Minas

10. Andradas

11. Araçaí

12. Araguari

13. Araporã

14. Arapuá

15. Araújos

16. Araxá

17. Arceburgo

18. Arcos

19. Areado

20. Arinos

21. Augusto de Lima

22. Baldim

23. Bambuí

24. Bandeira do Sul

25. Belo Horizonte

26. Berilo

27. Betim

28. Biquinhas

29. Boa Esperança

30. Bocaiúva

31. Bom Despacho

32. Bom Jesus da Penha

33. Bom Jesus do Amparo

34. Bom Sucesso

35. Bonfim

36. Bonfinópolis de Minas

37. Bonito de Minas

38. Borda da Mata

39. Botelhos

40. Botumirim

41. Brasilândia de Minas

42. Brasília de Minas

43. Brumadinho

44. Bueno Brandão

45. Buenópolis

46. Buritis

47. Buritizeiro

48. Cabeceira Grande

49. Cabo Verde

50. Cachoeira da Prata

51. Cachoeira Dourada

52. Caetanópolis

53. Caeté

54. Caldas

55. Camacho

56. Campestre

57. Campina Verde

58. Campo Azul

59. Campo Belo

60. Campo do Meio

61. Campo Florido

62. Campos Altos

63. Campos Gerais

64. Canápolis

65. Cana Verde

66. Candeias

67. Capetinga

68. Capim Branco

69. Capinópolis

70. Capitão Enéas

71. Capitólio

72. Carbonita

73. Carmo da Cachoeira

74. Carmo da Mata

75. Carmo do Cajuru

76. Carmo do Paranaíba

77. Carmo do Rio Claro

78. Carmópolis de Minas

79. Carneirinho

80. Carvalhópolis

81. Cascalho Rico

82. Cássia

83. Catuti

84. Cedro do Abaeté

85. Centralina

86. Chapada do Norte

87. Chapada Gaúcha

88. Claraval

89. Claro dos Poções

90. Cláudio

91. Comendador Gomes

92. Conceição da Aparecida

93. Conceição das Alagoas

94. Conceição do Mato Dentro

95. Conceição do Pará

96. Cônego Marinho

97. Confins

98. Congonhal

99. Congonhas do Norte

100. Conquista

101. Contagem

102. Coqueiral

103. Coração de Jesus

104. Cordisburgo

105. Cordislândia

106. Corinto

107. Coromandel

108. Córrego Danta

109. Córrego Fundo

110. Couto de Magalhães de Minas

111. Cristais

112. Cristália

113. Crucilândia

114. Cruzeiro da Fortaleza

115. Curvelo

116. Datas

117. Delfinópolis

118. Delta

119. Diamantina

120. Divinópolis

121. Divisa Nova

122. Dom Bosco

123. Dom Joaquim

124. Dores do Indaiá

125. Doresópolis

126. Douradoquara

127. Elói Mendes

128. Engenheiro Navarro

129. Esmeraldas

130. Espinosa

131. Espírito Santo do Dourado

132. Estrela do Indaiá

133. Estrela do Sul

134. Fama

135. Felício dos Santos

136. Felixlândia

137. Florestal

138. Formiga

139. Formoso

140. Fortaleza de Minas

141. Fortuna de Minas

142. Francisco Dumont

143. Francisco Sá

144. Fronteira

145. Fruta de Leite

146. Frutal

147. Funilândia

148. Gameleiras

149. Glaucilândia

150. Gouveia

151. Grão Mogol

152. Grupiara

153. Guapé

154. Guaraciama

155. Guaranésia

156. Guarda-Mor

157. Guaxupé

158. Guimarânia

159. Gurinhatã

160. Ibiá

161. Ibiaí

162. Ibiracatu

163. Ibiraci

164. Ibirité

165. Ibitiúra de Minas

166. Icaraí de Minas

167. Igarapé

168. Igaratinga

169. Iguatama

170. Ilicínea

171. Inconfidentes

172. Indaiabira

173. Indianópolis

174. Inhaúma

175. Inimutaba

176. Ipiaçu

177. Ipuiúna

178. Iraí de Minas

179. Itabira

180. Itacambira

181. Itacarambi

182. Itaguara

183. Itamarandiba

184. Itambé do Mato Dentro

185. Itamogi

186. Itapagipe

187. Itapecerica

188. Itatiaiuçu

189. Itaú de Minas

190. Itaúna

191. Ituiutaba

192. Iturama

193. Jaboticatubas

194. Jacuí

195. Jacutinga

196. Jaíba

197. Janaúba

198. Januária

199. Japaraíba

200. Japonvar

201. Jequitaí

202. Jequitibá

203. João Pinheiro

204. Joaquim Felício

205. José Gonçalves de Minas

206. Josenópolis

207. Juatuba

208. Juramento

209. Juruaia

210. Juvenília

211. Lagamar

212. Lagoa da Prata

213. Lagoa dos Patos

214. Lagoa Formosa

215. Lagoa Grande

216. Lagoa Santa

217. Lassance

218. Lavras

219. Leandro Ferreira

220. Leme do Prado

221. Limeira do Oeste

222. Lontra

223. Luislândia

224. Luz

225. Machado

226. Mamonas

227. Manga

228. Maravilhas

229. Mário Campos

230. Martinho Campos

231. Materlândia

232. Mateus Leme

233. Matias Cardoso

234. Mato Verde

235. Matozinhos

236. Matutina

237. Medeiros

238. Minas Novas

239. Mirabela

240. Miravânia

241. Moema

242. Monjolos

243. Montalvânia

244. Monte Alegre de Minas

245. Monte Azul

246. Monte Belo

247. Monte Carmelo

248. Monte Santo de Minas

249. Montes Claros

250. Monte Sião

251. Montezuma

252. Morada Nova de Minas

253. Morro da Garça

254. Morro do Pilar

255. Muzambinho

256. Natalândia

257. Nepomuceno

258. Nova Lima

259. Nova Ponte

260. Nova Porteirinha

261. Nova Resende

262. Nova Serrana

263. Nova União

264. Novorizonte

265. Olhos-d'Água

266. Oliveira

267. Onça de Pitangui

268. Ouro Fino

269. Padre Carvalho

270. Paineiras

271. Pains

272. Pai Pedro

273. Papagaios

274. Paracatu

275. Pará de Minas

276. Paraguaçu

277. Paraopeba

278. Passa Tempo

279. Passos

280. Patis

281. Patos de Minas

282. Patrocínio

283. Pedra do Indaiá

284. Pedras de Maria da Cruz

285. Pedrinópolis

286. Pedro Leopoldo

287. Pequi

288. Perdigão

289. Perdizes

290. Perdões

291. Pimenta

292. Pintópolis

293. Piracema

294. Pirajuba

295. Pirapora

296. Pitangui

297. Piumhi

298. Planura

299. Poço Fundo

300. Poços de Caldas

301. Pompéu

302. Ponto Chique

303. Porteirinha

304. Prata

305. Pratápolis

306. Pratinha

307. Presidente Juscelino

308. Presidente Kubitschek

309. Presidente Olegário

310. Prudente de Morais

311. Quartel Geral

312. Raposos

313. Riachinho

314. Riacho dos Machados

315. Ribeirão das Neves

316. Ribeirão Vermelho

317. Rio Manso

318. Rio Paranaíba

319. Rio Pardo de Minas

320. Rio Vermelho

321. Romaria

322. Rubelita

323. Sabará

324. Sabinópolis

325. Sacramento

326. Salinas

327. Santa Fé de Minas

328. Santa Juliana

329. Santa Luzia

330. Santana da Vargem

331. Santana de Pirapama

332. Santana do Jacaré

333. Santana do Riacho

334. Santa Rita de Caldas

335. Santa Rosa da Serra

336. Santa Vitória

337. Santo Antônio do Amparo

338. Santo Antônio do Itambé

339. Santo Antônio do Monte

340. Santo Antônio do Retiro

341. Santo Hipólito

342. São Francisco

343. São Francisco de Paula

344. São Francisco de Sales

345. São Gonçalo do Abaeté

346. São Gonçalo do Pará

347. São Gonçalo do Rio Preto

348. São Gotardo

349. São João Batista do Glória

350. São João da Lagoa

351. São João da Mata

352. São João da Ponte

353. São João das Missões

354. São João do Pacuí

355. São João do Paraíso

356. São Joaquim de Bicas

357. São José da Barra

358. São José da Lapa

359. São José da Varginha

360. São Pedro da União

361. São Romão

362. São Roque de Minas

363. São Sebastião do Oeste

364. São Sebastião do Paraíso

365. São Tomás de Aquino

366. Sarzedo

367. Senador José Bento

368. Senador Modestino Gonçalves

369. Serra Azul de Minas

370. Serra da Saudade

371. Serra do Salitre

372. Serrania

373. Serranópolis de Minas

374. Serro

375. Sete Lagoas

376. Silvianópolis

377. Taiobeiras

378. Tapira

379. Tapiraí

380. Taquaraçu de Minas

381. Tiros

382. Tocos do Moji

383. Três Marias

384. Três Pontas

385. Tupaciguara

386. Turmalina

387. Turvolândia

388. Ubaí

389. Uberaba

390. Uberlândia

391. Unaí

392. União de Minas

393. Uruana de Minas

394. Urucuia

395. Vargem Bonita

396. Vargem Grande do Rio Pardo

397. Varginha

398. Varjão de Minas

399. Várzea da Palma

400. Varzelândia

401. Vazante

402. Verdelândia

403. Veredinha

404. Veríssimo

405. Vespasiano

406. Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino