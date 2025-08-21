MG: 509 cidades enfrentam clima mais seco que deserto até esta sexta (22/8)
A maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri
Os mineiros devem se preparar para sentir o clima mais seco que deserto até 20h desta sexta-feira (22/8). O alerta de baixa umidade relativa do ar do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) vale para 509 cidades do estado, sendo 103 em perigo laranja, com taxa entre 20% e 12%. Em algumas regiões, os índices podem chegar a apenas 9%.
Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os índices de umidade relativa do ar dos últimos dias se assemelham a de desertos como o Saara, no Norte da África, e o Atacama, no Chile.
Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e parte da Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.
“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada um nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas que sofrem de rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas das 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.
Quais são os principais riscos à saúde?
-
Ressecamento da pele e mucosas;
-
Irritação nos olhos, boca e nariz;
-
Sangramentos nasais e lábios rachados;
-
Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
-
Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
-
Hidratação: Beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
-
Olhos: Usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
-
Pele: Hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
-
Ambiente: Umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
-
Doenças respiratórias: Seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
-
Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.
Cidades em alerta "laranja"
1. Abadia dos Dourados
2. Araguari
3. Araporã
4. Arinos
5. Bonfinópolis de Minas
6. Bonito de Minas
7. Brasilândia de Minas
8. Brasília de Minas
9. Buritis
10. Buritizeiro
11. Cabeceira Grande
12. Cachoeira Dourada
13. Campina Verde
14. Campo Azul
15. Campo Florido
16. Canápolis
17. Capinópolis
18. Carmo do Paranaíba
19. Cascalho Rico
20. Centralina
21. Chapada Gaúcha
22. Comendador Gomes
23. Conceição das Alagoas
24. Cônego Marinho
25. Coração de Jesus
26. Coromandel
27. Cruzeiro da Fortaleza
28. Dom Bosco
29. Douradoquara
30. Estrela do Sul
31. Formoso
32. Frutal
33. Grupiara
34. Guarda-Mor
35. Guimarânia
36. Gurinhatã
37. Ibiaí
38. Ibiracatu
39. Icaraí de Minas
40. Indianópolis
41. Ipiaçu
42. Iraí de Minas
43. Itacarambi
44. Itapagipe
45. Ituiutaba
46. Januária
47. Japonvar
48. Jequitaí
49. João Pinheiro
50. Juvenília
51. Lagamar
52. Lagoa dos Patos
53. Lagoa Formosa
54. Lagoa Grande
55. Lassance
56. Lontra
57. Luislândia
58. Manga
59. Mirabela
60. Miravânia
61. Montalvânia
62. Monte Alegre de Minas
63. Monte Carmelo
64. Morada Nova de Minas
65. Natalândia
66. Nova Ponte
67. Paracatu
68. Patos de Minas
69. Patrocínio
70. Pedras de Maria da Cruz
71. Pedrinópolis
72. Perdizes
73. Pintópolis
74. Pirajuba
75. Pirapora
76. Ponto Chique
77. Prata
78. Presidente Olegário
79. Riachinho
80. Romaria
81. Sacramento
82. Santa Fé de Minas
83. Santa Juliana
84. Santa Vitória
85. São Francisco
86. São Gonçalo do Abaeté
87. São João da Lagoa
88. São João das Missões
89. São João do Pacuí
90. São Romão
91. Serra do Salitre
92. Tiros
93. Tupaciguara
94. Ubaí
95. Uberaba
96. Uberlândia
97. Unaí
98. Uruana de Minas
99. Urucuia
100. Varjão de Minas
101. Várzea da Palma
102. Vazante
103. Veríssimo
Cidades em alerta "amarelo"
1. Abadia dos Dourados
2. Abaeté
3. Água Comprida
4. Aguanil
5. Albertina
6. Alfenas
7. Alpinópolis
8. Alterosa
9. Alvorada de Minas
10. Andradas
11. Araçaí
12. Araguari
13. Araporã
14. Arapuá
15. Araújos
16. Araxá
17. Arceburgo
18. Arcos
19. Areado
20. Arinos
21. Augusto de Lima
22. Baldim
23. Bambuí
24. Bandeira do Sul
25. Belo Horizonte
26. Berilo
27. Betim
28. Biquinhas
29. Boa Esperança
30. Bocaiúva
31. Bom Despacho
32. Bom Jesus da Penha
33. Bom Jesus do Amparo
34. Bom Sucesso
35. Bonfim
36. Bonfinópolis de Minas
37. Bonito de Minas
38. Borda da Mata
39. Botelhos
40. Botumirim
41. Brasilândia de Minas
42. Brasília de Minas
43. Brumadinho
44. Bueno Brandão
45. Buenópolis
46. Buritis
47. Buritizeiro
48. Cabeceira Grande
49. Cabo Verde
50. Cachoeira da Prata
51. Cachoeira Dourada
52. Caetanópolis
53. Caeté
54. Caldas
55. Camacho
56. Campestre
57. Campina Verde
58. Campo Azul
59. Campo Belo
60. Campo do Meio
61. Campo Florido
62. Campos Altos
63. Campos Gerais
64. Canápolis
65. Cana Verde
66. Candeias
67. Capetinga
68. Capim Branco
69. Capinópolis
70. Capitão Enéas
71. Capitólio
72. Carbonita
73. Carmo da Cachoeira
74. Carmo da Mata
75. Carmo do Cajuru
76. Carmo do Paranaíba
77. Carmo do Rio Claro
78. Carmópolis de Minas
79. Carneirinho
80. Carvalhópolis
81. Cascalho Rico
82. Cássia
83. Catuti
84. Cedro do Abaeté
85. Centralina
86. Chapada do Norte
87. Chapada Gaúcha
88. Claraval
89. Claro dos Poções
90. Cláudio
91. Comendador Gomes
92. Conceição da Aparecida
93. Conceição das Alagoas
94. Conceição do Mato Dentro
95. Conceição do Pará
96. Cônego Marinho
97. Confins
98. Congonhal
99. Congonhas do Norte
100. Conquista
101. Contagem
102. Coqueiral
103. Coração de Jesus
104. Cordisburgo
105. Cordislândia
106. Corinto
107. Coromandel
108. Córrego Danta
109. Córrego Fundo
110. Couto de Magalhães de Minas
111. Cristais
112. Cristália
113. Crucilândia
114. Cruzeiro da Fortaleza
115. Curvelo
116. Datas
117. Delfinópolis
118. Delta
119. Diamantina
120. Divinópolis
121. Divisa Nova
122. Dom Bosco
123. Dom Joaquim
124. Dores do Indaiá
125. Doresópolis
126. Douradoquara
127. Elói Mendes
128. Engenheiro Navarro
129. Esmeraldas
130. Espinosa
131. Espírito Santo do Dourado
132. Estrela do Indaiá
133. Estrela do Sul
134. Fama
135. Felício dos Santos
136. Felixlândia
137. Florestal
138. Formiga
139. Formoso
140. Fortaleza de Minas
141. Fortuna de Minas
142. Francisco Dumont
143. Francisco Sá
144. Fronteira
145. Fruta de Leite
146. Frutal
147. Funilândia
148. Gameleiras
149. Glaucilândia
150. Gouveia
151. Grão Mogol
152. Grupiara
153. Guapé
154. Guaraciama
155. Guaranésia
156. Guarda-Mor
157. Guaxupé
158. Guimarânia
159. Gurinhatã
160. Ibiá
161. Ibiaí
162. Ibiracatu
163. Ibiraci
164. Ibirité
165. Ibitiúra de Minas
166. Icaraí de Minas
167. Igarapé
168. Igaratinga
169. Iguatama
170. Ilicínea
171. Inconfidentes
172. Indaiabira
173. Indianópolis
174. Inhaúma
175. Inimutaba
176. Ipiaçu
177. Ipuiúna
178. Iraí de Minas
179. Itabira
180. Itacambira
181. Itacarambi
182. Itaguara
183. Itamarandiba
184. Itambé do Mato Dentro
185. Itamogi
186. Itapagipe
187. Itapecerica
188. Itatiaiuçu
189. Itaú de Minas
190. Itaúna
191. Ituiutaba
192. Iturama
193. Jaboticatubas
194. Jacuí
195. Jacutinga
196. Jaíba
197. Janaúba
198. Januária
199. Japaraíba
200. Japonvar
201. Jequitaí
202. Jequitibá
203. João Pinheiro
204. Joaquim Felício
205. José Gonçalves de Minas
206. Josenópolis
207. Juatuba
208. Juramento
209. Juruaia
210. Juvenília
211. Lagamar
212. Lagoa da Prata
213. Lagoa dos Patos
214. Lagoa Formosa
215. Lagoa Grande
216. Lagoa Santa
217. Lassance
218. Lavras
219. Leandro Ferreira
220. Leme do Prado
221. Limeira do Oeste
222. Lontra
223. Luislândia
224. Luz
225. Machado
226. Mamonas
227. Manga
228. Maravilhas
229. Mário Campos
230. Martinho Campos
231. Materlândia
232. Mateus Leme
233. Matias Cardoso
234. Mato Verde
235. Matozinhos
236. Matutina
237. Medeiros
238. Minas Novas
239. Mirabela
240. Miravânia
241. Moema
242. Monjolos
243. Montalvânia
244. Monte Alegre de Minas
245. Monte Azul
246. Monte Belo
247. Monte Carmelo
248. Monte Santo de Minas
249. Montes Claros
250. Monte Sião
251. Montezuma
252. Morada Nova de Minas
253. Morro da Garça
254. Morro do Pilar
255. Muzambinho
256. Natalândia
257. Nepomuceno
258. Nova Lima
259. Nova Ponte
260. Nova Porteirinha
261. Nova Resende
262. Nova Serrana
263. Nova União
264. Novorizonte
265. Olhos-d'Água
266. Oliveira
267. Onça de Pitangui
268. Ouro Fino
269. Padre Carvalho
270. Paineiras
271. Pains
272. Pai Pedro
273. Papagaios
274. Paracatu
275. Pará de Minas
276. Paraguaçu
277. Paraopeba
278. Passa Tempo
279. Passos
280. Patis
281. Patos de Minas
282. Patrocínio
283. Pedra do Indaiá
284. Pedras de Maria da Cruz
285. Pedrinópolis
286. Pedro Leopoldo
287. Pequi
288. Perdigão
289. Perdizes
290. Perdões
291. Pimenta
292. Pintópolis
293. Piracema
294. Pirajuba
295. Pirapora
296. Pitangui
297. Piumhi
298. Planura
299. Poço Fundo
300. Poços de Caldas
301. Pompéu
302. Ponto Chique
303. Porteirinha
304. Prata
305. Pratápolis
306. Pratinha
307. Presidente Juscelino
308. Presidente Kubitschek
309. Presidente Olegário
310. Prudente de Morais
311. Quartel Geral
312. Raposos
313. Riachinho
314. Riacho dos Machados
315. Ribeirão das Neves
316. Ribeirão Vermelho
317. Rio Manso
318. Rio Paranaíba
319. Rio Pardo de Minas
320. Rio Vermelho
321. Romaria
322. Rubelita
323. Sabará
324. Sabinópolis
325. Sacramento
326. Salinas
327. Santa Fé de Minas
328. Santa Juliana
329. Santa Luzia
330. Santana da Vargem
331. Santana de Pirapama
332. Santana do Jacaré
333. Santana do Riacho
334. Santa Rita de Caldas
335. Santa Rosa da Serra
336. Santa Vitória
337. Santo Antônio do Amparo
338. Santo Antônio do Itambé
339. Santo Antônio do Monte
340. Santo Antônio do Retiro
341. Santo Hipólito
342. São Francisco
343. São Francisco de Paula
344. São Francisco de Sales
345. São Gonçalo do Abaeté
346. São Gonçalo do Pará
347. São Gonçalo do Rio Preto
348. São Gotardo
349. São João Batista do Glória
350. São João da Lagoa
351. São João da Mata
352. São João da Ponte
353. São João das Missões
354. São João do Pacuí
355. São João do Paraíso
356. São Joaquim de Bicas
357. São José da Barra
358. São José da Lapa
359. São José da Varginha
360. São Pedro da União
361. São Romão
362. São Roque de Minas
363. São Sebastião do Oeste
364. São Sebastião do Paraíso
365. São Tomás de Aquino
366. Sarzedo
367. Senador José Bento
368. Senador Modestino Gonçalves
369. Serra Azul de Minas
370. Serra da Saudade
371. Serra do Salitre
372. Serrania
373. Serranópolis de Minas
374. Serro
375. Sete Lagoas
376. Silvianópolis
377. Taiobeiras
378. Tapira
379. Tapiraí
380. Taquaraçu de Minas
381. Tiros
382. Tocos do Moji
383. Três Marias
384. Três Pontas
385. Tupaciguara
386. Turmalina
387. Turvolândia
388. Ubaí
389. Uberaba
390. Uberlândia
391. Unaí
392. União de Minas
393. Uruana de Minas
394. Urucuia
395. Vargem Bonita
396. Vargem Grande do Rio Pardo
397. Varginha
398. Varjão de Minas
399. Várzea da Palma
400. Varzelândia
401. Vazante
402. Verdelândia
403. Veredinha
404. Veríssimo
405. Vespasiano
406. Virgem da Lapa
