Galo com mais de 1 metro é leiloado por R$ 14 mil em Minas Gerais

Uma ave da raça Índio Gigante, apelidado de “Nelore das aves”, foi vendido por R$ 14 mil durante a primeira edição do Leilão Vitrine do Índio Gigante 2025, realizada nos dias 15 e 16 de agosto em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O evento foi idealizado por dois criadores de galos da raça, um de Uberlândia e outro de Uberaba, que queriam fortalecer a comunidade de criadores de aves reconhecidas por seu altíssimo padrão genético.

Cerca de 300 pessoas participaram do leilão, que reuniu criadores de diferentes regiões do Brasil. Luis Augusto Favero, de 40 anos, um dos idealizadores, conta que atualmente cria cerca de 800 aves da raça em seu condomínio, em Uberaba.

O encontro, segundo Luis, serviu como espaço de troca de conhecimentos técnicos sobre manejo, seleção e genética, fortalecendo o relacionamento entre os criadores e ampliando a rede de negócios em torno da raça.

O criador ressalta que o evento também teve um toque de descontração: foram leiloados filhotes de um galo chamado Divisor, com quase 1,30m, que se destacou por gerar aproximadamente 300 descendentes de alto padrão genético.

Uma das aves mais disputadas do leilão foi um frango, com 1,12m de altura, arrematado por R$ 14 mil, valor considerado padrão para a raça. Luis conta que, recentemente, vendeu uma franga de 1,09m por mais de R$ 25 mil em um leilão online. “Você coloca imagens e vídeos dos animais, e recebe os lances virtuais”, explica.

A segunda edição do evento, em agosto de 2025, está garantida, afirma o criador.

Por que o Galo Índio Gigante é caro?

A raça brasileira é resultado de décadas de cruzamentos seletivos para garantir aves grandes, robustas e reprodutoras. Os machos podem chegar a 1,27 m de altura e pesar 8 kg, enquanto as fêmeas atingem 1,11 m e 6 kg, o equivalente à altura média de uma criança de 7 anos, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

“É uma raça de porte imponente, resultado de décadas de seleção voltada ao tamanho, rusticidade e padrão estético. Além da imponência física, ele se destaca pela docilidade, resistência e alta capacidade de adaptação”, afirma Luis.

Essas características tornam a raça atraente tanto para criadores ornamentais, que participam de exposições e concursos, quanto para programas de melhoramento genético, focados em aprimorar linhagens.

Cuidados e manejo

O criador explicou que o manejo pode variar. “Tem gente que cria como galinha caipira e tem gente que cria em baias. Por ser uma raça cara, exige cuidado”. As aves precisam de ração rica em proteína, cálcio e fósforo, espaço livre para se locomover e desenvolver musculatura, e não devem ser expostas ao vento com frequência.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice