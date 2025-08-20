‘Coelhos Frankenstein’ com tentáculos e chifres intrigam redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nos últimos dias, os “coelhos Frankenstein” têm tomado conta das redes sociais. Os animais foram vistos no Colorado, nos Estados Unidos. Eles apresentam protuberâncias escuras que lembram tentáculos ou chifres crescendo em nas cabeças e rostos.

???? WARNING: “Frankenstein” rabbits with black, spike-like growths on their heads are spreading across the US.

Experts say it’s a viral infection and warn: Do NOT touch them. pic.twitter.com/HOsKuvbC6s

WTF have they done? Created Frankenstein rabbits!!! pic.twitter.com/4PW3nEWI35 — Ms. Smith (@MsSmith17743658) August 14, 2025

Frankenstein rabbits? ????



They say this is from mosquitoes.



If this what Bill Gates' mosquitoes have been up to? ????



Zombie rabbits have Bill Gates' stink all over them. pic.twitter.com/JwbxrKMIYu — Nexxus Lux ??? (@NexxusLux) August 17, 2025

Os crescimentos bizarros não são resultado de mutação, mas sim do vírus do papiloma do coelho, também chamado de vírus de Shope (CRPV). A doença foi identificada em 1930 pelo pesquisador Richard E. Shope e provoca tumores ao redor da cabeça dos animais da espécie coelhos-de-rabo-de-algodão, comuns na América do Norte.

Segundo especialistas, o vírus é transmitido por parasitas como pulgas e carrapatos, especialmente nos meses mais quentes do ano. Vale destacar que atualmente é verão nos Estados Unidos.

“Normalmente, os coelhos são infectados nos meses mais quentes do verão, quando são transmitidos por picadas de insetos como pulgas e carrapatos”, explicou Kara Van Hoose, porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado, ao jornal Coloradoan.

Em Fort Collins, Colorado, a moradora Susan Mansfield contou ao canal 9News que acompanha um desses coelhos há mais de um ano. “Achei que ele morreria durante o inverno, mas não morreu. Ele voltou no segundo ano, e a protuberância cresceu”, disse.

Outro morador descreveu a cena como se o animal tivesse “espinhos ou palitos de dente pretos saindo por toda a boca”.

Os coelhos representam perigo para os humanos?

Apesar da aparência assustadora, especialistas garantem que os “coelhos Frankenstein” não representam risco para humanos nem para animais de estimação.

Em nota à imprensa, o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado afirmou que a doença não é considerada uma ameaça à saúde pública, embora recomende que as pessoas não toquem nos animais infectados.

“Esses crescimentos começam como verrugas, mas podem se tornar semelhantes a chifres. Se estiverem perto da boca ou dos olhos, podem atrapalhar a alimentação e a visão”, alertou o departamento.

Como o vírus impacta os coelhos?