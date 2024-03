Lojas pausam as vendas de coelhos durante a Páscoa

Durante a Páscoa, pet shops suspendem as vendas de coelhos com o intuito de evitar o abandono em massa desses animais depois do período de celebração. Grandes varejistas, como Petz e Cobasi, já retiram os coelhos das vitrines há alguns anos e explicam: coelho não é brinquedo.

Para especialistas, a pausa na venda e na adoção de coelhos é importante para evitar ações negligentes e desencorajar adoções impulsivas. O criador de coelhos, Rafael Gomes, do Coelhário Mine Coelhos Jr., conta que evita fazer vendas nessa época e avalia bem os compradores antes de entregar os animais.

“Infelizmente o abandono acontece muito mesmo. Eu evito vender durante a Páscoa, principalmente quando dizem que é para criança. Nessa época, eu vendo mais para adultos, pessoas que realmente querem criar e cuidar dos coelhos, mas sempre converso com elas, conscientizando, porque não é uma coisa descartável, é uma vida”, explica ele.

“Recebo muita ligação procurando doação de coelho e costumo fazer o resgate. Hoje mesmo uma pessoa me ligou querendo fazer a devolução de um coelho. Acontece que não foi de mim que o coelho foi comprado, mas como a pessoa queria devolver, falei que poderia encaminhar para doação. Ela respondeu que queria o dinheiro de volta e que não entregaria o coelho para ser doado, e isso é triste, infelizmente acontece”, complementa.

Nas lojas da Petz e da Cobasi – onde não há exposição de coelhos e outros roedores entre os dias 15 e 31 de março deste ano –, ainda há materiais explicativos sobre a ausência desses animais durante o período. Na Cobasi, a medida faz parte da campanha “Coelho Não É Brinquedo”.

“É essencial sensibilizar nossos clientes sobre as responsabilidades envolvidas ao adotar um pet, decisão esta que deve ser cuidadosa, não impulsiva. Almejamos que entendam que cuidar de um coelho requer espaço, atenção, tempo e investimento financeiro. Assim, escolhemos pausar as vendas nesse intervalo e elaboramos materiais educativos para instruir sobre as devidas precauções antes de se adquirir um animal”, conta Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi.

Em nota, a varejista afirma que a decisão surgiu após “observar um aumento na demanda por coelhos durante a Páscoa, um dos símbolos dessa época, e notar um subsequente crescimento no número de devoluções, abandonos ou repasses dos animais após a celebração, muitas vezes devido a compras impulsivas, especialmente como presentes para crianças”.

Para Giulliana Tessari, gerente técnica do Grupo Petz, é importante lembrar que coelhos são seres vivos e demandam cuidados, assim como qualquer outro animal de estimação.

“Uma coisa é o coelho de brinquedo ou de chocolate, outra coisa é o ser vivo que necessita de cuidados e atenção redobrada. Coelhos são animais super companheiros, brincalhões e possuem personalidades únicas, assim como os cães e gatos. A Petz realiza essa ação [de suspender as vendas de coelhos] na época da Páscoa, uma data em que os coelhos estão nos holofotes e as pessoas ficam animadas para adquirir o bichinho”, afirma Giulliana Tessari, gerente técnica do Grupo Petz.

Caso ainda haja interesse em adotar ou comprar coelhos, é necessário passar por entrevista e receber as orientações necessárias para os cuidados com esses animais.

“Muita gente tem dúvida sobre como funciona a adoção de coelhos. Nossa recomendação é que, primeiramente, o tutor interessado procure a equipe técnica do Programa Adote Petz, para sanar as dúvidas sobre adoção de um novo animal. Havendo interesse na adoção, encaminhamos à ONG parceira para seguir com o processo de entrevista e orientações”, explica Tessari.