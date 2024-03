Depois que a sua mãe recebeu o diagnóstico de uma doença reumatológica, denominada Fibromialgia, Ana Luiza dos Santos Teodoro, de 25 anos, precisou começar a ajudar nas despesas de sua casa, recolhendo materiais recicláveis em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela tinha 17 anos.



Aos 23 anos, depois de seis anos de um trabalho árduo de recolher, separar e vender os recicláveis, ela iniciou curso de Zootecnia a distância pela Universidade do Agro, da Uniube (Universidade de Uberaba). “Eu tinha o sonho de fazer um curso ligado aos animais. E ainda também quero realizar outro que é o de finalizar o curso de medicina veterinária”, declarou a jovem sonhadora.



Ana Luiza conta que, atualmente, o que arrecada com a venda dos recicláveis a ajuda com alguns custos da faculdade. “A outra parte da mensalidade era custeada pelo meu namorado e minha tia (no último dia 20 ela foi contemplada com bolsa de 100%). Com a reciclagem eu também preciso comprar coisas pra minha casa. Fui criada somente por minha mãe, contando com ajuda do meu tio e minha tia. E quando minha mãe precisou parar de trabalhar, fui correr atrás”, complementou.



Inicialmente, quando a jovem começou a trabalhar na reciclagem, há oito anos, ela lembra que foi de uma forma bem superficial. “Porque eu não sabia fazer a separação dos materiais de uma forma correta, mas depois fui aprendendo e, hoje em dia, coleto todos os tipos de materiais, sendo que o único que não estou coletando no momento é o papelão por conta que não tenho muito espaço para guardar e também porque é muito pesado para carregar”, conta.





Muitas oscilações



A jovem disse que trabalhar com reciclagem não é nada fácil, já que quem trabalha nesse segmento se depara com muitas oscilações. “O mercado da reciclagem oscila muito; a gente não tem um preço fixo de cada material. Por exemplo, você hoje faz a revenda de uma latinha, ela está em um preço e quando você volta no outro dia, já está em outro preço. Já teve meses que eu consegui R$ 300 e em outros R$ 60”, citou.



Bolsa de 100%



Na quarta-feira (20/3) da semana passada, Ana Luiza foi contemplada pela Uniube com uma bolsa de 100% para cursar Zootecnia. “Essa bolsa veio para ser a certeza de que eu vou conseguir me formar como zootecnista porque antes eu não tinha essa certeza”, finalizou.