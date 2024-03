Durante a temporada de chuvas, a atenção com a saúde dos pets deve ser redobrada. Nesse período, a água da chuva serve como veículo para bactérias, vírus e parasitas, fazendo com que cães e gatos enfrentem riscos de doenças como leptospirose, dermatites, verminoses e problemas respiratórios. Talita Ribeiro, médica veterinária e analista de educação corporativa da Cobasi, alerta para a necessidade de cuidados especiais com os pets em meio ao tempo úmido.



Em primeiro lugar, é muito importante que os pets estejam protegidos nos dias chuvosos, preferencialmente em locais elevados. Manter a vacinação em dia, especialmente contra leptospirose e problemas respiratórios em gatos, também é uma medida preventiva essencial. ‘’Outro cuidado importante é evitar que o pet beba água empoçada de chuva e, se possível, higienizar e secar o pet após contato com essa água’’, explica Talita.



Além disso, outro fator necessário é observar o comportamento do animal após exposição às chuvas. De acordo com a veterinária, sinais como falta de apetite, febre, vômito, apatia, coceira na pele, espirros, secreção nos olhos, latido ou miado com ronquidão podem indicar a necessidade de um cuidado veterinário.



Embora essas doenças sejam mais comuns na temporada de chuvas, elas não são exclusivas desse período. ‘’Por este motivo é importante que os cuidados preventivos sejam tomados durante o ano todo como vacinação sempre em dia, vermifugação regular, evitar que o pet beba água de poça d´água, e higienização das patinhas assim que retorna de passeios na rua por exemplo’’, conta.



Leia também: Pets são considerados cada vez mais membros da família



Por fim, segundo a especialista, mesmo os cães e gatos que permanecem dentro de casa podem ser afetados em menor escala, pois os tutores têm acesso à rua. Nesses casos, também é essencial manter a atenção aos cuidados preventivos. Vacinas múltiplas são recomendadas para garantir a proteção dos pets, e veterinários clínicos podem oferecer orientações específicas sobre o esquema de vacinação mais adequado. A vermifugação frequente, com produtos de amplo espectro disponíveis no mercado, também é uma prática importante para a saúde dos animais.