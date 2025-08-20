Suspeito de agredir, cortar cabelo e estuprar ex é preso em Minas
Jovem de 19 anos acusa ex-namorado de manter rotina de perseguições e ameaças após o término do relacionamento. Ele foi localizado pela polícia em Borda da Mata
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (20/8) que prendeu um homem de 29 anos, suspeito de agredir e estuprar a ex-namorada, de 19, no município de Borda da Mata (MG), no Sul do estado.
O suspeito foi localizado nessa terça-feira (19) por policiais de Borda da Mata na zona rural de um município vizinho.
Segundo apurado pela Polícia Civil, o homem pulou o muro da casa da vítima na madrugada do último sábado (17), quando passou a perguntar onde a ex esteve e com quem, exigindo, inclusive, acesso ao celular dela.
“Com a recusa da mulher, o investigado quebrou o aparelho, iniciou as agressões físicas e cortou parte do cabelo dela com uma tesoura”, informou a PCMG.
“A jovem informou à polícia que foi obrigada, ainda, a acompanhá-lo até a residência dele, onde novas agressões teriam ocorrido. No local, o suspeito, em posse de uma faca, teria a obrigado a manter relação sexual. Na manhã do mesmo dia, após insistência da vítima, o suspeito a liberou”, completou a instituição policial.
O relacionamento entre eles aconteceu entre 2023 e 2024. Mesmo após o término, o homem manteve uma rotina de perseguições e ameaças, segundo a jovem.
A Polícia Civil ratificou a prisão na delegacia, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde, até o fechamento desta edição, permanecia à disposição da Justiça.
