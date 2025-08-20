Suspeito de agredir, cortar cabelo e estuprar ex é preso em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (20/8) que prendeu um homem de 29 anos, suspeito de agredir e estuprar a ex-namorada, de 19, no município de Borda da Mata (MG), no Sul do estado.

O suspeito foi localizado nessa terça-feira (19) por policiais de Borda da Mata na zona rural de um município vizinho.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o homem pulou o muro da casa da vítima na madrugada do último sábado (17), quando passou a perguntar onde a ex esteve e com quem, exigindo, inclusive, acesso ao celular dela.

“Com a recusa da mulher, o investigado quebrou o aparelho, iniciou as agressões físicas e cortou parte do cabelo dela com uma tesoura”, informou a PCMG.

“A jovem informou à polícia que foi obrigada, ainda, a acompanhá-lo até a residência dele, onde novas agressões teriam ocorrido. No local, o suspeito, em posse de uma faca, teria a obrigado a manter relação sexual. Na manhã do mesmo dia, após insistência da vítima, o suspeito a liberou”, completou a instituição policial.

O relacionamento entre eles aconteceu entre 2023 e 2024. Mesmo após o término, o homem manteve uma rotina de perseguições e ameaças, segundo a jovem.

A Polícia Civil ratificou a prisão na delegacia, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde, até o fechamento desta edição, permanecia à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia