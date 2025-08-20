VÍDEO: frentista é arrastada pelos cabelos por ex em posto de Uberlândia

A frentista de um posto de combustíveis foi arrastada pelos cabelos pelo ex-companheiro, nessa terça-feira (19/8), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Ele tentava colocá-la dentro de seu carro, mas não conseguiu. O suposto agressor fugiu, mas um amigo dele foi detido por colaborar com a fuga. Um vídeo mostra o momento da agressão. Veja:

O caso foi registrado na avenida Comendador Alexandrino Garcia, bairro Marta Helena, na zona norte da cidade. A vítima trabalhava quando houve o ataque. A gravação mostra que o homem desce de seu carro, corre em direção à mulher, que tenta fugir dele. Ela é alcançada e puxada pelos cabelos por alguns metros. Em seguida, o homem tenta colocá-la em seu carro.

Segundo a polícia militar, a vítima conseguiu se desvencilhar do ex, que tinha uma faca. Ele saiu do local logo após agredir a mulher, de 26 anos, e levar o celular dela. Ela precisou de atendimento médico após a agressão.

Ainda na terça-feira (19/8), os policiais militares conseguiram encontrar o carro do ex-companheiro. Dentro estava o celular da mulher e a faca usada para intimidação. O veículo foi localizado no bairro Brasil, região central de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Ainda no local, um homem de 22 anos, identificado como facilitador da fuga do ex-companheiro da frentista, foi detido e conduzido até a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. O suspeito assinou um termo de compromisso e foi liberado. Já o ex-companheiro foi identificado mas ainda não foi encontrado. O motivo da agressão não foi divulgado pela polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A investigação está a cargo da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).