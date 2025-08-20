Homem flagrado praticando furto morre após pedir táxi e o veículo capotar

Homem, de 36 anos, flagrado por câmeras de segurança praticando furto em mercearia de Fronteira (MG), no Triângulo Mineiro, morreu após pedir um táxi e o veículo capotar.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de Fronteira (mg), ele acionou o táxi na noite dessa terça-feira (19/8), pouco tempo depois do crime. Durante a corrida ocorreu o capotamento.

O acidente ocorreu no momento que o veículo, ao sair do bairro Veraneio, supostamente, em alta velocidade, bateu em um meio-fio de via pública, capotou e, em seguida, quebrou o alambrado, ao lado de uma represa.

Ainda conforme a PM, o suspeito foi arremessado para fora do carro e morreu no local.

O taxista, morador de Fronteira (MG), Triângulo Mineiro, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido na Unidade Mista de Saúde da cidade.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou uma equipe de perícia oficial no local do acidente. "Os peritos realizaram a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O corpo de uma vítima, um homem de 36 anos, foi encaminhado ao Posto Médico Legal, para exames", complementa.

Ainda conforme a PCMG, ninguém foi conduzido à delegacia, até o momento. "O caso foi direcionado à delegacia de polícia civil do município, e outras informações poderão ser repassadas à imprensa após os procedimentos de polícia judiciária", finalizou.