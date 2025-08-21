Padrasto abusa de enteada 12 anos e mãe esconde por dependência do marido

Uma mulher de 30 anos e seu marido, de 37, foram presos preventivamente durante ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quarta-feira (20/8), na cidade de Coromandel (MG), no Alto Paranaíba. O casal é investigado pelo abuso sexual cometido contra uma adolescente, de 12 anos, filha da suspeita. O crime era sabido pela mulher, que se omitiu por sua condição financeira.



A menina teria sofrido vários abusos sexuais do padrasto dentro da casa da família. Ainda segundo levantamentos, a mãe da vítima sabia, há mais de um ano, que esses crimes aconteciam.

Ela decidiu não denunciar o companheiro porque dependia financeiramente dele. A situação levou a mulher a pedir que a filha desconsiderasse os fatos.



Contudo, a denúncia foi feita por uma familiar e a Polícia Civil, junto ao Conselho Tutelar, passou a investigar o caso.



Na presença das conselheiras, a vítima confirmou os abusos, relatando ainda que o padrasto dava dinheiro para que ela ficasse em silêncio.



Houve, então, um pedido de prisão preventiva do padrasto e da mãe da vítima. A medida foi deferida pela Justiça e cumprida nessa quarta-feira (20/8).

O casal foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.