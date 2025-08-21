Assine
MG: acidente com carretas na BR-262 deixa motoristas presos às ferragens

Batida aconteceu na tarde desta quinta-feira na cidade de Luz, no Centro-Oeste do estado. Rodovia ficou interditada por mais de duas horas

21/08/2025 20:41

Reportagem do Estado de Minas flagrou ao menos 7 km de fila de veículos na BR-262
Reportagem do Estado de Minas flagrou ao menos 7km de fila de veículos na BR-262 por causa do acidente envolvendo duas carretas crédito: Pedro Bueno/EM/DA. Press

Uma batida envolvendo duas carretas deixou duas pessoas feridas na BR-262, no munícipio de Luz, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (21/8).

O acidente aconteceu por volta das 14h30 e causou ao menos 7 km de congestionamento, conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, que passava pelo local. Veja o vídeo: 

A rodovia ficou interditada até pouco antes das 17h, quando a concessionária Way-262 deu início à operação de ‘pare e siga’. A pista foi totalmente liberada às 20h. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao impacto da batida, os motoristas das carretas ficaram presos às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu as vítimas para um hospital da região. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Com informações do repórter Pedro Bueno*

Tópicos relacionados:

acidente batida br-262 carreta centro-oeste-de-minas corpo-de-bombeiros minas-gerais

