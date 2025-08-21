MG: acidente com carretas na BR-262 deixa motoristas presos às ferragens

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma batida envolvendo duas carretas deixou duas pessoas feridas na BR-262, no munícipio de Luz, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (21/8).

O acidente aconteceu por volta das 14h30 e causou ao menos 7 km de congestionamento, conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, que passava pelo local. Veja o vídeo:

A rodovia ficou interditada até pouco antes das 17h, quando a concessionária Way-262 deu início à operação de ‘pare e siga’. A pista foi totalmente liberada às 20h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao impacto da batida, os motoristas das carretas ficaram presos às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu as vítimas para um hospital da região. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Com informações do repórter Pedro Bueno*

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia