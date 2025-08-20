Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Colisão entre carretas deixa feridos e fecha a BR-381 no Centro-Oeste de MG

Pista está bloqueada no sentido Belo Horizonte desde 4h40 desta quarta-feira (20/8)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/08/2025 07:28 - atualizado em 20/08/2025 10:19

Atendimento da ocorrência causa fila de pelo menos quatro quilômetros na Rodovia Fernão Dias
Atendimento da ocorrência causa fila de pelo menos quatro quilômetros na Rodovia Fernão Dias crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma colisão entre duas carretas complica o trânsito na BR-381, em Santo Antônio do Amparo (MG), na Região Centro-Oeste do estado, na manhã desta quarta-feira (20/8).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu às 4h40, na altura do quilômetro 643 da rodovia.

Os dois motoristas, que não tiveram suas idades divulgadas, foram resgatados com ferimentos leves. A dinâmica do acidente não foi definida.

As faixas da direita e do acostamento, no sentido Belo Horizonte, estão interditadas. O fluxo segue pela faixa da esquerda e, às 9h, o congestionamento chegava a 12 quilômetros.

Matéria em atualização

