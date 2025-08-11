Assine
Carreta que transportava soda cáustica tomba na BR-356

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista ainda se encontra escorregadia devido a presença do produto químico

Maria Antônia Rebouças*
Repórter
11/08/2025 20:08

Carreta com soda caustica tomba na BR-356
Carreta com soda caustica tomba na BR-356 crédito: Maria Antonia Rebou..as de Oliveira

Um caminhão tombou na BR-356, na manhã desta segunda-feira (11/8), na altura de Ouro Preto, próximo ao radar de Saramenha, na Região Central de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e constatou a presença de soda cáustica na pista.

Os bombeiros afirmaram que se trata de um caminhão-tanque transportando o material corrosivo. O motorista estava consciente.

Segundo o CBMMG, o local ainda se encontra com a pista escorregadia devido a presença do produto químico. Os motoristas precisam ter atenção ao trafegar pelo trecho.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

acidente br-356 mg minas-gerais ouro-preto

overflay