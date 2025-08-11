Carreta que transportava soda cáustica tomba na BR-356
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista ainda se encontra escorregadia devido a presença do produto químico
Um caminhão tombou na BR-356, na manhã desta segunda-feira (11/8), na altura de Ouro Preto, próximo ao radar de Saramenha, na Região Central de Minas Gerais.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e constatou a presença de soda cáustica na pista.
Os bombeiros afirmaram que se trata de um caminhão-tanque transportando o material corrosivo. O motorista estava consciente.
Segundo o CBMMG, o local ainda se encontra com a pista escorregadia devido a presença do produto químico. Os motoristas precisam ter atenção ao trafegar pelo trecho.
