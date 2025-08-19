Assine
ACIDENTE DE TRABALHO

Operador de máquina de 71 anos morre atingido por rolo compressor em Minas

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (19/8) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, durante abertura de novas ruas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
19/08/2025 19:58

Corpo de Bombeiros informou que um serviço era realizado em uma área de terreno bastante irregular e com forte declive
Corpo de Bombeiros informou que um serviço era realizado em uma área de terreno bastante irregular e com forte declive

Um operador de máquina de 71 anos morreu na manhã desta terça-feira (19/8) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, depois de ser atingido por um rolo compressor.

A vítima realizava a abertura de novas ruas nas obras de expansão do Bairro Lima Dias no momento do acidente. A máquina conduzida pelo trabalhador tombou e ele acabou ficando preso sob ela.

O Corpo de Bombeiros informou que um serviço era realizado em uma área de terreno bastante irregular e com forte declive, “condição que pode ter contribuído para o descontrole da máquina”.

As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão apuradas. Nesse sentido, a perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe.

