Operador de máquina de 71 anos morre atingido por rolo compressor em Minas
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (19/8) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, durante abertura de novas ruas
compartilheSiga no
Um operador de máquina de 71 anos morreu na manhã desta terça-feira (19/8) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, depois de ser atingido por um rolo compressor.
A vítima realizava a abertura de novas ruas nas obras de expansão do Bairro Lima Dias no momento do acidente. A máquina conduzida pelo trabalhador tombou e ele acabou ficando preso sob ela.
Leia Mais
O Corpo de Bombeiros informou que um serviço era realizado em uma área de terreno bastante irregular e com forte declive, “condição que pode ter contribuído para o descontrole da máquina”.
- Grande BH: homem morre em acidente de trabalho com explosivos
- Mais um gari morre em Minas enquanto trabalhava
- Trabalhador rural morre soterrado por grãos de café no Triângulo Mineiro
As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão apuradas. Nesse sentido, a perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia