Prefeito de Itatiaiuçu admite erro, volta atrás e mantém convênio com a PM

Poucas horas após a Polícia Militar (PM) confirmar que a Prefeitura de Itatiaiuçu rompeu unilateralmente três convênios com a corporação, o prefeito de Itatiaiuçu, Romer Soares (Cidadania) voltou atrás. Em nota publicada na tarde desta terça-feira (19/8), Soares disse que errou ao se expressar. No final de semana, o prefeito ameaçou retaliar a corporação devido a operação Lei Seca desencadeada durante a 3ª Festa do Peão.



Nos áudios divulgados anteriormente, o prefeito criticava a atuação da PM, chamando de "sem-vergonhice" as multas aplicadas e anunciando medidas como suspensão da cessão de servidores municipais, corte de combustível para viaturas e retirada da alimentação (marmitex) oferecida pela prefeitura aos policiais. Ele chegou a afirmar: "Só deixou a desejar a Polícia Militar, mas amanhã tem retaliação… Não preciso de PM aqui na minha cidade, tem a polícia municipal que faz muito mais."

No início da tarde desta terça-feira, a Polícia Militar confirmou a suspensão de três convênios: de apoio administrativo, do imóvel do destacamento, e da viatura utilizada na cidade. O ofício foi encaminhado nesta segunda-feira (18/8) pela prefeitura. A repercussão negativa fez com que Romer Soares voltasse atrás e se manifestasse, reconhecendo o erro e reafirmando o compromisso com a segurança pública.



"Nos últimos dias, uma fala minha gerou grande repercussão. Quero ser o primeiro a reconhecer: eu errei na forma como me expressei. Sei que muitas famílias perderam entes queridos em acidentes de trânsito causados pela mistura de álcool e direção. E não posso, de forma alguma, passar a impressão de que a fiscalização da Lei Seca não é importante. Ela é, sim, essencial para salvar vidas e evitar tragédias. Em nenhum momento quis desrespeitar a Polícia Militar."



O prefeito destacou ainda que a Polícia Municipal é parceira, mas não substitui a PM, e reafirmou o apoio contínuo da prefeitura às ações da corporação.



"Tenho consciência do papel fundamental que a PM exerce em Minas Gerais e, especialmente, em nossa cidade. A nossa Polícia Municipal é parceira, mas não substitui a PM: cada instituição tem sua missão, e ambas são indispensáveis para proteger o cidadão."



Operação



Durante o evento, conforme dados apresentados por Romer Soares, foram registradas nove autuações na Lei Seca (sem apreensão), nove veículos apreendidos e 50 furtos de celulares. "Reconhecemos que tais fatos geraram preocupação e cobranças por parte da população, inclusive direcionadas a mim, na qualidade de prefeito", afirmou.



Em tom apaziguador e bem diferente dos áudios que circularam nas redes sociais, Soares reafirmou o respeito à Polícia Militar. "Reafirmo o meu profundo respeito à Polícia Militar e aos policiais que arriscam a vida diariamente para garantir a segurança de todos nós", disse, se compromentendo em manter os convênios.



"Reafirmo também que a Prefeitura seguirá sendo parceira da PM em todas as ações necessárias, como já vem ocorrendo nesta gestão, com investimentos de aproximadamente R$ 1 milhão, incluindo a reforma do quartel, a entrega de 2 viaturas, além do apoio com as 400 câmeras de segurança operadas pela Polícia Municipal. Porque segurança pública é prioridade absoluta. O meu compromisso, como prefeito, é com a lei, com a vida e com o bem-estar do povo de Itatiaiuçu."



Repúdio



No início da tarde de hoje, o comandante-geral da PMMG Carlos Frederico publicou uma nota parabenizando os militares que atuaram em Itatiaiuçu pela "coragem e isenção" durante as operações da Festa do Peão. Ele ressaltou que as ações ocorreram dentro da lei e tiveram como único objetivo a proteção da coletividade.



"Nossas ações preventivas salvam vidas. Somos uma instituição de Estado, guiados pela lei e pelo compromisso com o povo mineiro. Orgulho-me da tropa que, com coragem e isenção, tem sido a presença que protege nossa sociedade todos os dias", afirmou.



O comandante também repudiou os ataques contra a corporação, assim como defendeu a trajetória histórica da PM. "Como comandante desta bissecular instituição, repudio qualquer ato ofensivo proferido à nossa PMMG, que há 250 anos vem protegendo o povo mineiro".

A reportagem entrou em contato com a PM para confirmar se já houve formalização por parte da prefeitura informando da manutenção dos convênios, contudo, não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

*Amanda Quintiliano especial para o EM