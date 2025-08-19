Presídio na Região Metropolitana de BH registra a 21ª morte em 2025

O presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), registrou a 21ª morte de detentos neste ano. Policiais Penais encontraram Lúcio Flávio Valadares Soares, de 37 anos, sem sinais vitais, durante a tarde da última segunda-feira (18).

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o homem foi visto pendurado na grade da cela por um lençol. Ele havia sido admitido na unidade prisional em 14 de agosto e tinha passagens pelo sistema prisional desde 2012. A morte foi declarada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Sejusp afirmou que a direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e que os presos que dividiam a cela com Lúcio Flávio serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar no presídio. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou ao Estado de Minas que já apura os fatos e outras informações vão ser divulgadas posteriormente.

Unidade prisional “complexa”

Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente estadual da Comissão de Assuntos Penitenciários, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), André Luiz da Silva Lima, descreve o presídio Inspetor José Martinho Drumond como um local extremamente complexo. “Ela (a unidade) atende uma diversidade de público, como os que estão sendo acusados de cometimento de crime sexual. Também atende ao público portador de sofrimento mental, público idoso e LGBT. É uma unidade que trata perfis complexos, que exigem muito atendimento técnico, médico e psiquiátrico.”

Construído para abrigar cerca de mil custodiados, o local, atualmente, tem mais de 2.100 presos. A superlotação torna o cenário mais delicado, mas André Luiz explica que a insegurança na unidade não pode ser justificada por isso.

"A superlotação da Drumond já vem há um tempo, como em diversas outras unidades prisionais. Quase toda semana nós temos um evento morte ou dois eventos morte. Precisamos ter uma justificativa científica para isso", comenta. "É necessário que se tenha a intervenção da polícia científica, no sentido de que ela possa se aprofundar e entender, através da sua expertise, o que está acontecendo. É preciso se debruçar para entender quais são as causas, até mesmo para evitar que nós que estamos aqui do lado de fora venhamos a explorar isso de uma forma indevida", completa.

Mortalidade nas prisões brasileiras

O número de mortes no sistema prisional brasileiro aumentou em quase 50%, entre os anos de 2017 e 2023, de acordo com o painel de monitoramento ObservaDH, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Utilizando a base de dados do Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen), o painel expõe que em 2023, foram registradas 3.091 mortes no sistema penitenciário, sendo que 703 foram homicídios - ou seja, cerca de 1 em cada 4 mortes foram criminais.

O estado de São Paulo teve o maior número de pessoas privadas de liberdade e maior número de mortes em 2023, com 546 casos. Já o estado de Pernambuco registrou o maior número de óbitos criminais no mesmo período (223 mortes).

Neste ano, mais de 60 mortes foram registradas nas penitenciárias e unidades prisionais mineiras, sendo que o presídio Inspetor José Martinho Drumond lidera a estatística.