Audiência pública vai debater assassinato de gari nesta quarta-feira (20/8)

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai discutir o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes. A audiência acontecerá nesta quarta-feira (20/8), às 15h30, e vai reunir a família da vítima, e representantes da Polícia Civil e SLU.

A iniciativa, da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) tem o objetivo debater a violação de direitos humanos no trágico caso envolvendo Laudemir. Nessas ocasiões, ela ressalta a alta recorrência de episódios de violência cometidos por pessoas de ideologia de extrema direita. Para a parlamentar, essa ideologia prega a violência contra grupos vulneráveis e deve ser tratado como um problema social.

O trabalhador de limpeza urbana foi vítima de homicídio no dia 11 de agosto, após uma briga de trânsito, enquanto trabalhava no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O autor Renê da Silva Nogueira Júnior confessou o crime, durante interrogatório na sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e segue preso preventivamente enquanto aguarda o julgamento. A confissão veio após a divulgação das imagens de uma câmera de segurança que mostram o empresário guardando a arma usada no crime. As gravações foram feitas pelo sistema interno do estacionamento do prédio em que ele morava, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.

Como tudo aconteceu?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.

Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de academia na Av. Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais

Renê está preso no Presídio de Caeté, Grande BH

Quem é o suspeito?

Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos;



Ex-vice-presidente de empresa de alimentos, desligado após repercussão;



Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG);



Descrevia-se nas redes sociais como “cristão, esposo, pai e patriota”;



Está envolvido em outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo);



Nega ter antecedentes criminais e diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

Objetivos da audiência

• Permitir à família de Laudemir expressar sua dor, buscar justiça e cobrar esclarecimentos quanto às circunstâncias do crime.

• Ouvir respostas institucionais dos representantes da Polícia Civil e da SLU sobre as ações adotadas e as políticas de proteção aos trabalhadores da limpeza urbana.

• Debater o caráter estrutural da violência e os mecanismos de responsabilização e prevenção, em consonância com os princípios da dignidade humana.