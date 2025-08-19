Vídeo: criminosos roubam sócio de imobiliária de luxo em bairro de BH

Um morador do bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve o celular roubado por dois criminosos, à luz do dia, nesta terça-feira (19/8). A vítima é sócia de uma imobiliária de luxo e estava voltando da academia no momento do furto. Segundo moradores do bairro, o caso não é isolado e acendeu alerta entre os residentes.

A vítima relatou à Polícia Civil (PCMG) que foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta. Segundo informado, o criminoso subtraiu o aparelho celular, e fugiu do local junto com o condutor do veículo, rumo à rua Felipe dos Santos.

Em vídeo registrado por câmeras de segurança é possível ver o morador dirigindo uma Porsche conversível, e logo atrás a dupla o seguindo de moto. Ao parar no sinal, o motorista do carro fica exposto, e um deles desce da motocicleta e o aborda. Em seguida, os criminosos fogem na contramão.

Ainda conforme o relato, depois do roubo a vítima recebeu uma ligação de número desconhecido, informando que era do Banco Itaú, solicitando senhas para compra de criptomoedas. O motorista compareceu à Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Procurada pelo Estado de Minas, a corporação comunicou que investiga as circunstâncias e a autoria do furto de um aparelho celular registrado nesta terça, no bairro Lourdes. "Os trabalhos de polícia judiciária seguem em andamento", disse em nota.

Roubos frequentes

Em grupos de aplicativo de mensagens ao qual o Estado de Minas teve acesso, moradores do bairro manifestaram a indignação pelo crime. Outros deixaram o alerta para um cuidado redobrado, já que os casos também acontecem à luz do dia.

A moradora Luisa Malheiros contou à reportagem, que vive no Lourdes desde que nasceu e sempre observou casos como esse, segundo ela, pelo bairro ser próximo ao Centro e ter muito movimento.

"Entrei em um grupo, e todo dia é um vídeo de roubo. Esses dias um instrumento musical foi roubado de dentro de uma caminhonete", comentou. Nesta terça, ela mencionou que a vítima trabalha com bens de luxo, e já o viu dirigindo uma McLaren roxa. "Ela ficava estacionada na porta, na rua. Então parece que já era uma pessoa visada", descreveu.

Ela afirma que o bairro é boêmio e tem muitos bares e restaurantes que funcionam até de madrugada, mas não há patrulhamento suficiente. "Não ouço patrulha. Nem mesmo uma viatura passando devagarzinho. No caso de hoje (19/8), os criminosos passaram em frente a um furgão da Polícia Militar, próximo a praça Marília de Dirceu, mas os policiais só chegam às 14h30", alegou.

Insegurança no Centro-Sul

Há poucos meses, criminosos roubaram o portão de garagem de um prédio no bairro Santo Antônio. A entrada do condomínio estava em reforma, e a estrutura estava em processo de instalação, o que facilitou a retirada. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens participaram do crime. As imagens mostram a dupla retirando o portão de alumínio, e depois saíram caminhando.

Na ocasião, a reportagem esteve ao local do ocorrido e constatou que a área é praticamente "deserta", não há movimento, fluxo intenso de carros ou comércio. Moradores do bairro nobre relataram já terem vivenciado casos semelhantes.

Conviver com a insegurança fez com que, a maioria dos residentes optar pela instalação de cerca elétrica, cadeados e correntes no portão, além de cães que ao menor sinal de movimento, sinalizam com latidos.

Em outra ocasião, um desembargador aposentado teve a aliança roubada por dois homens, também á luz do dia, no Lourdes. A vítima caminhava até a academia próxima à sua residência, como costumava fazer de três a quatro vezes por semana, quando foi surpreendido por um homem que "montou" em suas costas. O idoso foi empurrado até cair no chão. Ele sofreu escoriações leves no tornozelo direito, e teve dois pingentes e a aliança roubada.

Comércio na mira de ladrões

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), só em 2024, Belo Horizonte registrou 9.028 ocorrências policiais por furto em estabelecimentos comerciais. Essa modalidade de crime tendo como alvo o comércio foi a mais intensa na capital, superando em 35,5% o volume de furtos a residências no mesmo período, que chegou a 6.660 casos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Considerando os bairros com mais de 50 furtos a estabelecimentos comerciais em 2024, o ranking das regionais com maior quantidade de endereços nessa condição:

Centro-Sul: 14 bairros com 2.692 ocorrências

Noroeste: sete bairros (734)

Pampulha: sete bairros (503)

Leste: seis bairros na lista (860)

Oeste: cinco bairros (734)

Venda Nova: cinco bairros (385)

Nordeste: três bairros (244)

Norte: três bairros (165)

Barreiro: dois (317)

A reportagem procurou a PM para saber detalhes do policiamento no bairro e na região, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.