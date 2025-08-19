Assine
TEMPO SECO

BH e outras 608 cidades estão sob alerta de baixa umidade do ar

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde

19/08/2025 13:26

Assim como o resto de Minas, o dia na capital mineira deverá ser de tempo seco. De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar em BH deve ficar em torno de 30%
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Belo Horizonte e outras 608 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

Dentre esses municípios, 104 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O alerta de perigo potencial teve início às 10h desta terça-feira (19/8) e segue até 20h da quarta-feira (20/8). Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Já o alerta de perigo segue até a noite desta terça.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;

  • Irritação nos olhos, boca e nariz;

  • Sangramentos nasais e lábios rachados;

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h. 

O que fazer?

  • Hidratação: Beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

  • Olhos: Usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

  • Pele: Hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

  • Ambiente: Umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

  • Doenças respiratórias: Seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

  • Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele. 

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”. 

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta "amarelo" 

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Boa
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Andradas
  • Angelândia
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Vale
  • Berilo
  • Betim
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caldas
  • Camacho
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Cantagalo
  • Capelinha
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Carbonita
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catas Altas
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Comercinho
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Cônego Marinho
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Murta
  • Córrego Danta
  • Córrego Fundo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristália
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Desterro de Entre Rios
  • Diamantina
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Rios de Minas
  • Esmeraldas
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Extrema
  • Fama
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Ferros
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Funilândia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guapé
  • Guaraciama
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaguara
  • Itamarandiba
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itinga
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jeceaba
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juatuba
  • Juramento
  • Juruaia
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lambari
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leme do Prado
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Martinho Campos
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Novo Cruzeiro
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Oliveira
  • Onça de Pitangui
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Padre Carvalho
  • Paineiras
  • Pains
  • Pai Pedro
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Passa Tempo
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Paulistas
  • Peçanha
  • Pedra do Indaiá
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pintópolis
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Pouso Alegre
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Resende Costa
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Manso
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Piracicaba
  • Rio Vermelho
  • Ritápolis
  • Romaria
  • Rubelita
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Salinas
  • Santa Bárbara
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana da Vargem
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Jacuri
  • São Pedro da União
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • Sarzedo
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Senhora do Porto
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Setubinha
  • Silvianópolis
  • Taiobeiras
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Tiros
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turmalina
  • Turvolândia
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Veríssimo
  • Vespasiano
  • Virgem da Lapa

Cidades em alerta "laranja" 

  • Abadia dos Dourados
  • Água Comprida
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Arinos
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Brasilândia de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conquista
  • Coromandel
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Estrela do Sul
  • Formoso
  • Fronteira
  • Frutal
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Icaraí de Minas
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Januária
  • João Pinheiro
  • Lagamar
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Limeira do Oeste
  • Medeiros
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Paracatu
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Planura
  • Ponto Chique
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Riachinho
  • Rio Paranaíba
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Vitória
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Serra do Salitre
  • Tapira
  • Tiros
  • Tupaciguara
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Varjão de Minas
  • Vazante
  • Veríssimo

baixa-umidade clima doencas-respiratorias meteorologia minas-gerais

