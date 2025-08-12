Assine
PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Suspeito de roubos de celulares é preso na Região Centro-Sul de BH

De acordo com a Polícia Militar, o homem já foi preso e afirmou que "ganha a vida roubando as pessoas"

Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
12/08/2025 21:10

A Polícia Militar afirma que bairros da Região Centro-Sul da capital mineira, como Sion, Mangabeiras, Anchieta, Cruzeiro e Serra, são alvos de monitoramento para a prevenção de roubos

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem, nesta terça-feira (12/8), suspeito de ser o autor de uma série de roubos na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A corporação foi acionada após uma mulher afirmar que o seu celular foi roubado na Avenida Bandeirantes. 

No deslocamento para o trabalho, uma empresária foi surpreendida ao ser abordada por dois homens em uma moto. De acordo com os militares, um dos suspeitos desceu do veículo e, utilizando força física, conseguiu jogar a mulher no chão, subtrair o seu celular e fugir do local. 

Acionada por uma pessoa que estava no local, uma equipe policial conseguiu localizar a dupla na Rua Pium-Í, no Sion. Ainda de acordo com a corporação, o motociclista se assustou e acabou colidindo com um carro estacionado. Durante a perseguição, um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro foi preso, apresentando escoriações na mão esquerda e no joelho direito, devido ao acidente com a moto. 

Com passagem pela polícia, o suspeito detido, segundo a PMMG, havia sido solto em 30 de julho. Aos militares, ele alegou que “não sabe fazer outra coisa e ganha a vida roubando as pessoas, principalmente mulheres e idosos”. 

A Polícia Militar afirma que bairros da Região Centro-Sul da capital mineira, como Sion, Mangabeiras, Anchieta, Cruzeiro e Serra, são alvos de monitoramento para a prevenção de roubos. 

