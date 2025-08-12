Homem é preso após alegar ser veterano da PM e apresentar documento falso
O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (7/8) depois de desentendimento entre vizinhos na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri
compartilheSiga no
Um desentendimento entre vizinhos no município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, terminou com prisão de um homem após alegar ser veterano da Policia Militar e apresentar documentação falsa. Segundo a PM, a ocorrência envolveu dois homens, um de 52 anos, que foi preso, e outro de 46.
O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (7/8) por volta de 1h29. A briga teria começado ainda durante o dia e se agravou à noite, quando o homem de 52 anos, armado com um facão, foi até a casa do vizinho e o ameaçou. O outro afirmou estar armado, mas negou aos policiais a posse de uma arma de fogo, afirmando que falou isso para intimar verbalmente.
Durante o registro da ocorrência, o homem de 52 anos apresentou uma carteira falsificada da Polícia Militar, alegando ser veterano e solicitou a presença do coordenador de turno. O superior compareceu no local e, após checagem, revelou que ele nunca fez parte da corporação.
Ao ser questionado, o homem confessou que não era policial e que havia feito a falsificação pela internet, e achou que teria uma vantagem ao usar a carteira. O documento era de formatação semelhante à da Polícia Militar de Minas Gerais, mas estava impressa em papel e não em cartão, como o documento verdadeiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil com base no artigo 304 do Código Penal brasileiro, apresentar documento falso ou alterado é crime. O material foi apreendido para investigação.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice