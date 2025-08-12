Homem é preso após alegar ser veterano da PM e apresentar documento falso

Um desentendimento entre vizinhos no município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, terminou com prisão de um homem após alegar ser veterano da Policia Militar e apresentar documentação falsa. Segundo a PM, a ocorrência envolveu dois homens, um de 52 anos, que foi preso, e outro de 46.

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (7/8) por volta de 1h29. A briga teria começado ainda durante o dia e se agravou à noite, quando o homem de 52 anos, armado com um facão, foi até a casa do vizinho e o ameaçou. O outro afirmou estar armado, mas negou aos policiais a posse de uma arma de fogo, afirmando que falou isso para intimar verbalmente. Leia Mais MG: PM fecha fábrica clandestina de sabão em pó PM prende foragido da justiça que estava traficando drogas Foragido da Justiça morre baleado em confronto com a PM na Grande BH

Durante o registro da ocorrência, o homem de 52 anos apresentou uma carteira falsificada da Polícia Militar, alegando ser veterano e solicitou a presença do coordenador de turno. O superior compareceu no local e, após checagem, revelou que ele nunca fez parte da corporação.

Ao ser questionado, o homem confessou que não era policial e que havia feito a falsificação pela internet, e achou que teria uma vantagem ao usar a carteira. O documento era de formatação semelhante à da Polícia Militar de Minas Gerais, mas estava impressa em papel e não em cartão, como o documento verdadeiro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia