Suspeito de matar gari em BH passará por audiência de custódia nesta quarta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte, depois de uma briga de trânsito, passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (13/8). O suspeito foi preso horas depois do crime, que ocorreu nessa segunda-feira (11/8).

A audiência, que decide se o suspeito terá a prisão convertida para preventiva, está marcada para as 8h30. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a audiência de custódia é um procedimento obrigatório em casos de prisão em flagrante. Nela, o suspeito é apresentado a um juiz, que avalia a legalidade da prisão e decide se ele deve permanecer preso preventivamente, ser solto ou receber alguma medida cautelar.

O auto de prisão do caso de Renê, conforme informou o TJMG, na tarde desta terça-feira (12/8), vai correr em segredo de Justiça. A decisão atende pedido da defesa do suspeito, que está preso desde a noite desta segunda no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da Gameleira (Ceresp Gameleira).

Como ocorreu o crime?

O crime ocorreu na manhã desta segunda. Segundo o boletim de ocorrência, Laudemir trabalhava na coleta de lixo com outros colegas quando a motorista do caminhão parou e encostou o veículo para permitir a passagem de um carro, modelo BYD.

Nesse momento, o suspeito teria abaixado a janela e gritado para a condutora que, se alguém encostasse em seu veículo, ele iria matar a pessoa. Diante das ameaças, os garis, incluindo a vítima, pediram que Renê se acalmasse e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, conforme as testemunhas, o homem desceu do carro visivelmente alterado e atirou contra o grupo, atingindo Laudemir.

A arma que teria sido utilizada no crime seria da esposa do suspeito. O artefato foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais. Em nota divulgada por volta das 18h20 desta segunda-feira, a PCMG informou que aguardava a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

O suspeito foi preso horas depois do crime pela Polícia Militar (PM) no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia. Ele foi localizado por meio de informações de uma testemunha, que se lembrou de parte da placa no carro. Pela consulta de câmeras de segurança, cujas imagens capturaram outros caracteres da placa, foi confirmando que o carro era um BYD Song Plus.

Quem é o suspeito?

Renê da Silva Nogueira Júnior é descrito em seu currículo lattes como um profissional com “excelente capacidade de negociação e de construir relacionamento por meio de engajamento, resolução de problemas e comunicação eficaz”. Ele informa que é vice-presidente de uma empresa de alimentos e já ocupou cargos de liderança em diversas multinacionais como a Redbull, BRF, Ypê, Kraft Heinz, J Macêdo e Ambev.

Liliane França da Silva, esposa de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), é acolhida durante o sepultamento Leandro Couri/EM/D.A Press Colegas de trabalho de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), reúnem-se no enterro Leandro Couri/EM/D.A Press O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues Leandro Couri/EM/D.A Press Colegas de trabalho de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), reúnem-se no enterro Leandro Couri/EM/D.A Press O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a irmã da ví­tima, Lucileni de Souza EdÃ©sio Ferreira/EM/D.A Press Colegas de trabalho de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), reúnem-se no enterro Leandro Couri/EM/D.A Press O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a sobrinha Jaqueline Dias com a irmã da vítima, Lucileni de Souza Edésio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Ainda segundo as informações registradas na plataforma Lattes, Renê da Silva Nogueira Júnior tem graduações em administração e marketing pela PUC-Rio e Universidade Estácio de Sá, além de títulos de MBA em Gestão de Projetos pelo Ibmec e Bens de Varejo e Consumo pela USP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito do crime se descreve como “líder, com boa capacidade de comunicação e motivação de equipes diretas e indiretas, com prática no acompanhamento e desenvolvimento de profissionais”.