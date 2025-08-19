Homem mata primo e arranca orelhas por suspeita de macumba contra seu gado

Um homem de 62 anos foi assassinado nessa segunda-feira (18/8) na zona rural de Pintópolis (MG), na Região Norte. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido pelo primo da vítima, de 58, que utilizou um pedaço de madeira, uma faca e uma foice.

A filha da vítima, de 41, contou aos militares que ouviu barulhos vindos da casa do pai e, ao verificar, encontrou o suspeito desferindo os golpes. Ela ainda tentou intervir, mas foi ameaçada.

Segundo relatos de testemunhas, o crime teria sido motivado por desavenças pessoais, pois o suspeito acreditava que a vítima havia realizado “macumba” para provocar a morte do seu gado. Ameaças constantes eram dirigidas à vítima.

Um vizinho relatou à Polícia Militar ter sido ameaçado de morte anteriormente pelo suspeito, que acreditava que ele também teria participado do ritual para matar o seu gado.

Um perito constatou mais de 30 perfurações no corpo da vítima, além de mutilações, incluindo o corte e a retirada das orelhas. Durante a ocorrência, foram apreendidas duas espingardas na residência do idoso, uma de fabricação artesanal e outra calibre .32, além das armas brancas utilizadas no crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária (MG) e a Polícia Civil segue investigando o caso.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino