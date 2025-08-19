PC do Paraná investiga morte de mineiro atropelado durante roubo em rodovia

A Polícia do Paraná procura suspeitos do roubo de um carro que ocasionou no atropelamento fatal de Pedro Henrique Gonçalvez Aquino, de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Rodoviária paranaense, o mineiro foi atropelado durante um roubo na PR-317, nas proximidades de Santa Fé (PR), na noite da última sexta-feira (15/8).

O condutor de uma camionete Ford Ranger relatou ao boletim de ocorrência que criminosos praticavam um assalto quando o motorista de um Prisma tentou sair do carro. Nesse momento, a sua Ranger, que seguia no sentido contrário, acabou colidindo contra o Prisma, que já estaria com os criminosos. Depois disso, ainda conforme o motorista, o seu carro atropelou a vítima que estava na pista.

O Prisma, que havia sido roubado, foi localizado por equipe da PM de Colorado (PR), pouco tempo depois, abandonado em estrada rural. O carro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Fé (PR).

A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no motorista da Ranger, que não apontou consumo de bebida alcoólica. Em seguida, o veículo foi liberado para o condutor. Ainda conforme o registro policial, a vítima viajava com a esposa. Eles transportavam mercadorias como vinhos, azeites, perfumes e eletrônicos quando foram rendidos pelos criminosos.

O sepultamento de Pedro Aquino aconteceu no Cemitério Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Uberaba, nesse domingo (17/8). A esposa da vítima foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.