Motorista que atropelou menino com van escolar é indiciado por homicídio

O motorista que dirigia a van que atropelou e matou o menino Noah Miguel, de 8 anos, em Uberlândia foi indiciado por homicídio culposo. A informação é da Polícia Civil que finalizou o inquérito e apresentou as conclusões em entrevista coletiva nesta terça-feira (19/8). O motorista Pablo Marques da Silva, por enquanto, segue em liberdade.

De acordo com o delegado Marcelo Gonçalves, a pena ainda é majorado pela fuga do motorista do local do acidente e pelo fato de não ter carteira de habilitação. "O motorista se apresentou depois de dois dias na Delegacia de Crimes de Trânsito, onde ele relatou o caso e informou que realmente não possuia a habilitação e que o menor atravessou a rua enquanto ele conduzia a van. Depois do acidente, ele evadiu do local para se eximir da responsabilidade penal".

Duas vans ligadas à empresa para quem o indiciado prestava serviço foram apreendidas. Numa delas, a perícia da Polícia Civil identificou danos na parte frontal, além de vestígios de sangue no outro veículo. O exame de necropsia apontou politraumatismo grave decorrente do atropelamento como causa da morte da vítima.

"Foi ouvido o dono da empresa e, contra ele, foi lavrado com um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por entregar a direção à pessoa não habilitada. O TCO já foi encaminhado pela Justiça", disse Goçalves. O carro que atropelou Noah Miguel não tinha autorização para o serviço e a Prefeitura de Uberlândia já foi notificada para providências administrativas.

Pablo Marques era freelancer na empresa de transporte de crianças e o delegado informou sobre a possível prisão dele, trata-se de uma decisão de âmbito judicial.

A defesa do indiciado informou que ainda não teve acesso aos autos e que pretende buscar informações para se posicionar.

A reportagem tentou contato com familiares da vítima, por telefone e mensagens, mas não conseguiu retorno até a publicação deste texto.

O acidente



Noah Miguel morreu após o acidente com a van escolar no dia 7 de julho, no bairro Residencial Integração, em Uberlândia. Segundo a mãe da criança, ela caminhava com os dois filhos pela calçada, por volta das 18h, quando o menino atravessou a rua. Ao tentar retornar, foi atingido pela van e caiu desacordado. O motorista recusou-se a levar a mãe até a unidade de saúde, pois, segundo o condutor, ainda transportava outros alunos. Um morador da região socorreu a criança, levando-a até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Morumbi, onde a morte foi confirmada.