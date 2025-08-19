Clara Maria: defesa pede exame de insanidade mental de acusado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A defesa de Thiago Schafer, de 21 anos, apontado como o responsável pelo enforcamento de Clara Maria Venâncio Rodrigues, encontrada morta em março deste ano, pediu exame de insanidade mental do cliente, argumentando que, nos depoimentos de testemunhas e do próprio acusado, há indícios de comprometimento de sua higidez mental.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) se manifestou contrário ao pedido, nesta segunda-feira (18/8). O MPMG declarou que desde a fase inquisitorial até a presente etapa processual, Thiago apresentou pensamento e discurso organizados e coerentes, sem indicativo que sustente a instauração do incidente de insanidade mental. E que não há provas médicas ou documentos que mostrem que ele tinha algum comprometimento mental relevante.

Ainda segundo o Ministério Público, a defesa de Thiago alegou que ele é dependente químico. No entanto, ser dependente químico não é suficiente por si só para justificar a instauração de um incidente de insanidade mental. É necessário que exista dúvida razoável sobre a capacidade do acusado de entender e decidir sobre seus atos.

Segundo a assessoria do Fórum Lafayette, o advogado do acusado argumentou que surgiram, nos depoimentos de testemunhas e do próprio Thiago, indícios de comprometimento de sua higidez mental, durante audiência na ultima terça-feira (12/8).

Já o representante do outro acusado, Lucas Pimentel, solicitou que, caso a Justiça autorize o exame de insanidade mental de Thiago Schafer o processo não seja desmembrado, ou seja, os dois réus continuem respondendo juntos no mesmo processo.

De acordo com a assessoria do Fórum Lafayette, a Justiça ainda vai se manifestar sobre o pedido da defesa diante da argumentação do MP.

A reportagem tentou contato com o advogado de Thiago Schafer, mas não obteve resposta.

Relembre o caso

Clara Maria, de 21 anos, foi encontrada morta na casa de Thiago, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em BH (MG), em 12 de março. O assassinato aconteceu no dia 9 do mesmo mês, dia em que a jovem desapareceu.

Na noite do crime, Clara avisou ao namorado que iria se encontrar com o ex-colega de trabalho, Thiago, em frente a um supermercado na avenida Fleming e, depois, iria para casa. Como ela não retornou, o namorado e amigos em comum com Clara Maria iniciaram as buscas.

Thiago tinha uma dívida de R$ 400 com a vítima, contraída quando ambos trabalhavam em uma padaria, localizada no mesmo bairro onde o suspeito morava. No dia do desaparecimento, ele teria entrado em contato com Clara Maria e manifestado a intenção de pagar a dívida.

“Um detalhe importante é que essa dívida não estava sendo cobrada pela vítima, mas foi usada como desculpa para que o suspeito pudesse encontrá-la na noite do crime”, destacou o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca em coletiva à imprensa na ocasião.

Inicialmente, Thiago afirmou que a intenção ao atrair Clara até a sua casa era subtrair valores da conta bancária dela, por meio do celular. No entanto, ele também declarou que ficou com ciúmes quando, dias antes do assassinato, viu a jovem acompanhada do namorado em uma cervejaria.

Thiago estava sozinho em casa quando foi preso. Os investigadores relataram que já era possível sentir um forte cheiro assim que se aproximaram do imóvel. Logo na entrada havia uma área de jardim com uma fina camada de cimento aplicada recentemente. A estrutura foi removida com facilidade, e parte do corpo de Clara apareceu. O suspeito recebeu voz de prisão naquele momento.

Lucas Rodrigues Pimentel também foi preso em casa, em Santa Luzia, na Grande BH. Ele trabalhava na mesma avenida em que fica a padaria onde Clara era auxiliar de cozinha. Foi nesse estabelecimento — localizado no mesmo bairro (Ouro Preto) onde o corpo dela foi encontrado — que ela e Thiago se conheceram.

