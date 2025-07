Criança morre atropelada por van escolar; condutor não prestou socorro

Um menino de 8 anos morreu atropelado por uma van escolar na noite dessa segunda-feira (7), no Bairro Residencial Integração, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista do veículo, que transportava estudantes, não tinha carteira de habilitação e deixou o local do acidente sem prestar socorro.



Segundo a mãe da vítima, ela caminhava com os dois filhos pela calçada, por volta das 18h, quando o menino atravessou a rua. Ao tentar retornar, foi atingido pela van e caiu desacordado. O motorista desceu do veículo, aparentando estar em choque, mas recusou-se a levar a mãe até a unidade de saúde, pois ainda transportava outros alunos. Um morador da região socorreu a criança, levando-a até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Morumbi, onde a morte foi confirmada.

De acordo com os profissionais da unidade de saúde, a criança já chegou sem sinais vitais, com ferimentos graves na cabeça e nos braços, além de hematomas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Universidade Federal de Uberlândia.

A Polícia Militar foi acionada e, após apuração junto a testemunhas, localizou a van estacionada em uma garagem no Bairro Morumbi. O local estava fechado, mas os policiais conseguiram visualizar o veículo. A van foi apreendida para perícia e outro veículo da mesma empresa também foi recolhido após a identificação de vestígios de sangue. O motorista, identificado pela polícia, está foragido. A polícia confirmou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A empresa de transporte escolar informou que o condutor atuava como freelancer e que era de responsabilidade do marido da proprietária verificar se a documentação estava correta. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e irá responder pelo artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê punição para quem permite ou entrega a direção de veículo a pessoa não habilitada. A pena pode chegar a um ano de detenção ou multa.

A Delegacia de Acidentes de Trânsito da Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. Até o momento, o motorista não se apresentou às autoridades para prestar depoimento.

Nas redes sociais, familiares da criança lamentaram a tragédia e prestaram homenagens emocionadas. “O meu coração foi tomado pela tristeza desde a sua partida, mas não tenha dúvidas de que você sempre estará vivo em minhas memórias. Luto, filho!”, escreveu a mãe do garoto. Uma tia também se manifestou: “Descanse em paz, meu amor. Você se foi e levou um pedaço nosso com você”.

Procurada pela reportagem, a empresa responsável pela van informou que não irá se manifestar por orientação jurídica.