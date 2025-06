Menino em bicicleta morre atropelado por caminhão de concreto

Um adolescente de 13 anos morreu atropelado por um caminhão de concreto enquanto pedalava uma bicicleta motorizada na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (10/6). Ele tentava ultrapassar um caminhão quando perdeu o controle da direção na Avenida Horácio Terena Guimarães, no bairro Céu Azul.

O motorista do caminhão relatou no boletim de ocorrência da Polícia Militar que transportava concreto quando viu o adolescente trafegando pela via. Segundo o condutor, o ciclista seguia a alguns metros de distância do lado direito do caminhão e ultrapassou.

Neste momento, o motorista contou que ouviu um barulho e freou bruscamente. Ele encontrou a vítima embaixo do veículo e isolou a área até a chegada da polícia. Conforme os registros, o motorista não apresentava sinais de embriaguez e aceitou passar por um teste de bafômetro, que deu negativo.

De acordo com o documento, o caminhão teve os pneus dianteiros danificados devido à frenagem brusca. O ciclomotor teve danos em toda a estrutura.

Câmeras de segurança confirmam a versão do motorista. Segundo a PM, o adolescente estava na Rua Camilo Torres quando virou na avenida. Ele seguia ao lado direito do caminhão quando fez uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e foi esmagado pelo veículo de carga.

Um representante da empresa do caminhão esteve no local do acidente e se comprometeu a cooperar com o caso. O motorista foi liberado conforme o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define que o motorista não pode ser preso em flagrante caso prestar socorro, e afirmou permanecer à disposição dos investigadores.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, na Gameleira, onde passará por exames. O caso segue com a Delegacia Especializada em Prevenção de Crimes e Crimes de Trânsito da Polícia Civil.