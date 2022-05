Lei Seca: STF mantém punição a quem se recusar a fazer teste do bafômetro

STF mantém validade da Lei Seca (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO)

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou, por unanimidade, para manter os trechos da Lei Seca e do Código Brasileiro de Trânsito que têm por objetivo evitar que os motoristas dirijam embriagados.



Para os ministros, o texto da Lei Seca não fere os princípios constitucionais.





Todos os 11 ministros foram favoráveis à tolerância zero com álcool na direção e da aplicação de sanções como multa de R$ 3 mil e suspensão do direito de dirigir por 12 meses a quem se recusar a fazer o teste do bafômetro.









A deliberação começou na quarta-feira (18/5) e só teve fim nesta quinta-feira (19/5).





Entenda





A “Lei Seca” surgiu de uma medida provisória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2008, que proibia a venda de bebidas acoolicas nas rodovias federais.





O texto foi incrementado pelo Congresso Nacional. Com isso, foi aprovada também a proibição de consumo de qualquer gota de álcool para poder dirigir.



No mesmo ano, duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foram impetradas sob a autoria da CNC (Confederação Nacional do Comércio) e Abrasel (Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento).



Os documentos questionavam a punição com multa para a recusa do teste do bafômetro e também a proibição da venda de bebidas alcoólicas em estradas.