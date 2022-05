Bolsonaro cumprimenta Moraes um dia depois de pedido de investigação

Bolsonaro e Moraes durante cerimônia de posse dos ministros do TST, em Brasília (foto: Tv Brasil/Reprodução)

Um dia depois de pedir à Procuradoria Geral da República que investigue o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) o cumprimentou na posse de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nesta quinta-feira (19/5).