Bolsonaro aciona STF por 'abuso de autoridade' de Alexandre de Moraes

O presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (foto: Agência Brasil/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro ajuizou queixa-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por suposto abuso de autoridade, nesta terça-feira (17/5). A defesa do presidente entende como "injustificável" a investigação de Bolsonaro no inquérito das fake News.

Os advogados de Bolsonaro citaram cinco fatos e o possível cometimento dos delitos por parte do ministro. São eles: duração não razoável da investigação, negativa de acesso aos autos, prestar informação inverídica sobre procedimento, exigir cumprimento de obrigação sem amparo legal e instauração de inquérito sem justa causa.

Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou. Nas redes sociais, apoiadores do presidente defenderam a ação. O jornalista Rodrigo Constantino usou sua conta no Twitter para atacar o Supremo Tribunal Federal por abuso de autoridade.

Bolsonaro ajuizou ação no STF contra Alexandre de Moraes por abuso de poder (foto: Reprodução Twitter )

Na primeira postagem, afirmou que "Bolsonaro ajuizou ação no STF contra Alexandre de Moraes por abuso de poder, com forte embasamento. O problema, claro, é que quem julga é quem abusa do poder!!!".

Ele ainda completou. "Se o STF quiser preservar o que resta de sua frágil reputação, então deveria acatar a ação do presidente. Entrega assim a cabeça de UM só, o que mais abusa do poder, e mantém uma aura de legimitidade, apesar da cumplicidade do plenário com o "xerife".

Ainda conforme o jornalista, "Bolsonaro está dando ao Supremo o que o PSDB está oferecendo a Doria: uma oportunidade para uma saída aparentemente digna e honrosa".