Ação mira empresários do ramo de café suspeitos de sonegação de impostos

Empresários do ramo de café são alvos de uma operação da Receita Federal e Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (11/6), no Sul de Minas.

Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residências, na cidade de Andradas.

A investigação, iniciada a partir de documentos encaminhados pela Receita Federal, aponta que os suspeitos criaram empresas com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas.

Em um primeiro momento, a movimentação financeira das empresas em dois anos indica para um montante de lançamentos a crédito superior a R$ 21 milhões.

Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação recebeu o nome de ““Societas Ficta”, em tradução do latim “Sociedade Fictícia”, que alude às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.

“A operação reafirma a importância do trabalho integrado entre a Receita Federal e a Polícia Federal e o compromisso na proteção da economia nacional e no combate à sonegação”, divulgou a Receita Federal sobre a ação.