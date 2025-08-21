‘Abacaxizinho’: PC apreende R$ 100 mil em comprimidos da droga sintética

A Polícia Civil apreendeu aproximadamente mil comprimidos de uma droga sintética conhecida como “abacaxizinho”, em Rio Pomba (MG), na Zona da Mata, nesta quinta-feira (21/8).

"A ação foi desencadeada em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, no contexto de combate ao narcotráfico, diante da realização de um grande evento que recebe expressivo público na cidade", disse a corporação, por meio de sua assessoria, referindo-se à exposição agropecuária, que teve início na noite desta quinta-feira (21/8).

As investigações apontaram que os comprimidos seriam comercializados durante as festividades, cada unidade pelo valor aproximado de R$ 100, o que representa uma carga ilícita estimada em R$ 100 mil.

O investigado responsável pelo material ilícito não foi localizado dentro do imóvel alvo da operação. "As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos, bem como rastrear a origem dos comprimidos apreendidos", completou a PCMG.

“Abacaxizinho” é o nome popular de uma nova droga sintética com efeitos alucinógenos e em formato que lembra um abacaxi. A composição do entorpecente leva em conta, geralmente, MDMA, LSD ou substâncias similares. A Polícia Civil, no entanto, não passou informações sobre a composição da carga apreendida.