Homem atende a campainha em BH e recebe PM com ‘drogas gourmet’ nas mãos

Um homem de 34 anos e a esposa dele, de 38, foram presos na casa onde moravam, no bairro Planalto, na Região da Pampulha de Belo Horizonte (MG), após uma denúncia. Na noite dessa terça-feira (19/8), a Polícia Militar recebeu informações de que a casa dos suspeitos era usada para o tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, um militar tocou a campainha da residência e o homem atendeu o portão carregando diversos frascos de “ice”, uma droga sintética estimulante do sistema nervoso central, também chamado de “crystal”, “meth” ou metanfetamina cristalina.

Ao perceber quem era o visitante, o homem correu para dentro da casa, deixando cinco frascos caírem no chão. Ele se trancou na residência e começou a gritar “A PM tá aqui, joga tudo fora!”.

Conforme os registros, as janelas e portas da casa eram de vidro, o que permitiu que os militares pudessem observar a movimentação do casal dentro do imóvel. A mulher saiu de um cômodo com vários pacotes nas mãos e o homem foi visto tentando dar descarga em pacotes de drogas no vaso sanitário.

Um dos militares ordenou que o homem parasse e, neste momento, o casal começou a filmar a operação e ligar para terceiros, em uma tentativa de intimidar a guarnição. Um militar, então, quebrou uma porta de vidro e conseguiu entrar na casa.

Segundo o documento policial, no vaso sanitário foram encontrados cinco tabletes de haxixe embalados a vácuo, 20 frascos de ice e duas porções da mesma droga na geladeira, três frascos de skunk, outras porções de ice na sala e uma bolsa com R$ 10.077 em espécie.

Questionado sobre a apreensão, o homem relatou que estava fazendo uma entrega e abriu a porta pensando que o militar era um cliente. Segundo ele, cada grama da droga é vendida a R$ 120.

O casal recebeu voz de prisão e tentou subornar os militares com duas armas de fogo e dinheiro. O pedido foi negado e os dois foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida. Os celulares do casal também foram recolhidos para investigações.