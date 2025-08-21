Suspeito de traficar drogas em área frequentada por crianças é preso em BH

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em uma operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (20/8). Ele estava vinculado à Organização Terrorista do Cafezal (OTC) e foi apreendido com cocaína, materiais para dolagem, rádios comunicadores e munições.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares do Gepar realizavam operação em uma área dominada pelo OTC e pelo Primeiro Comando do Binário (PCB), quando receberam informações de que suspeitos usavam o Campo do Najá, espaço de esporte frequentado por crianças, adolescentes e moradores da região, para o tráfico de drogas.

Ainda segundo relatos de pessoas que preferiram não se identificar, esses suspeitos também portavam armas. Os militares, então, se posicionaram estrategicamente em ruas e becos da área no entorno do campo, na divisa entre a Vila São Lucas e o bairro Santa Efigênia, quando foram vistos por olheiros que denunciaram a chegada aos gritos.

Conforme os registros, os militares flagraram um suspeito em um dos becos correndo e entrando em uma casa, deixando o portão aberto. Eles foram recebidos pelo proprietário do imóvel, que relatou ser pai do homem que havia entrado, permitiu a entrada dos policiais e buscas.

Segundo o pai, a família mora no endereço com outro filho maior de idade, em um lote que tinha uma outra família residindo e um cômodo separado onde o filho “guardava pertences”. O homem foi encontrado na casa e, indagado sobre a fuga, deu várias respostas evasivas.

O suspeito acompanhou os agentes ao cômodo e os militares constataram que era um depósito para o tráfico. Segundo o boletim policial, foram recolhidos 1216 papelotes e uma porção de cocaína em sacos, quatro balanças de precisão, dois liquidificadores, e três munições, sendo duas de calibre .44 e outra .38.

A operação também recolheu quatro rádios comunicadores, com a frequência da OTC. Segundo a PM, os rádios são usados por olheiros que têm a função de avisar sobre a chegada dos militares.

O suspeito não tem passagens pela polícia. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.