VIOLÊNCIA SEXUAL

Idosa é estuprada dentro de casa e câmera flagra o suspeito do crime; veja

Vídeo mostra suspeito deixando a casa da vítima; ele foi preso horas depois pela Polícia Militar

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
17/08/2025 16:26

Vídeo: Idosa é estuprada na própria casa em Uberlândia
Vídeo: Idosa é estuprada na própria casa em Uberlândia

Uma idosa de 75 anos foi estuprada dentro de casa por um homem que invadiu o local nesse sábado (16/8), em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O suspeito do crime foi preso horas depois pela Polícia Militar (PM) que conseguiu identificar o homem pelas imagens de uma câmera de segurança da região.

O crime aconteceu no Bairro Santa Mônica, na Região Leste da cidade. O vídeo mostra o suspeito deixando a residência a pé pelo portão da frente. No entanto, ele invadiu o imóvel pulando o muro dos fundos do imóvel, segundo a PM.  


De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava com uma faca e rendeu a idosa. Além de estupra-la, o criminoso ainda roubou R$ 50 da mulher.

Com as imagens que identificavam o possível estuprador, os militares fizeram buscas durante todo o dia e o suspeito foi encontrado já à noite no Bairro Lagoinha, região não muito distante do local dos crimes. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão.

A idosa foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que não informa o estado de saúde dos pacientes. 

