MG: PM prende trio suspeito de tráfico de armas e contrabando de cigarro

Três homens foram presos com um arsenal e cigarros ilegais, nessa quinta-feira (8/5), em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. A suspeita da Polícia Militar é de tráfico de armas e de contrabando.



A operação foi montada a partir de uma denúncia anônima, que levou as equipes até um casa do Bairro Amoreiras. Os policiais acompanharam os suspeitos, que estavam nas proximidades do Santa Vitória Clube. Um deles tinha uma arma.



Os três homens presos têm 22, 57 e 78 anos.



Durante buscas na casa, os militares encontraram dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 22, uma pistola calibre 7,65 mm e uma pistola calibre 25. Mas o que mais chamou a atenção da PM foi o fato de os homens terem quase 300 munições de calibres diversos.



Cerca de R$ 16,7 mil em dinheiro também estavam no local.



O trio também não conseguiu explicar o motivo de terem cinco mil maços de cigarros na residência. Todos sem procedência legal.



As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e a origem dos materiais apreendidos.