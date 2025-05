Mulher é presa por cultivar e vender 'maconha gourmet' em BH

Uma mulher foi presa na noite de quinta-feira (08) por cultivar e vender maconha de alta qualidade, conhecida como "maconha gourmet", em uma casa no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de Belo Horizonte. A ação foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRV), após denúncia recebida durante patrulhamento na MG-010, altura do km 15.

De acordo com a corporação, a suspeita montou uma estufa sofisticada dentro da residência, onde mantinha dezenas de pés da planta em diferentes estágios de desenvolvimento. A droga era vendida principalmente em eventos, com apresentação refinada e custando R$ 50 por grama, valor considerado acima da média.

Chegando ao imóvel, já era possível sentir o forte odor da droga e os militares se depararam com uma estrutura bem equipada para o cultivo de maconha. No local, foram apreendidos 16 pés da planta, sementes em processo de germinação e potes com maconha in natura.

Ainda segundo os policiais, o ambiente contava com terra adubada, umidificadores, enriquecedores de raiz e até produtos químicos semelhantes aos usados em agrotóxicos, demonstrando um nível elevado de sofisticação no plantio. Também foram encontradas embalagens com QR Code e produtos feitos com cannabis, como os “brisadeiros”, que são brigadeiros misturados com a droga, além de cigarros gourmet e chocolates artesanais.

Segundo o Tenente Augusto, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a estrutura montada no local revelava um cultivo altamente planejado.“Foi uma ação bem sofisticada, desde a germinação das sementes até a forma de comercialização da droga, que incluía produtos com QR Code e apresentações voltadas para atrair o público em eventos.”

A mulher, que não tinha antecedentes criminais, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e autuada por tráfico de drogas e cultivo ilegal. A polícia investiga agora se há outros envolvidos no esquema e se a droga era distribuída para outros pontos da capital.