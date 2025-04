Ponto de tráfico de drogas e desmanche de motos é desarticulado em Minas

Um ponto de tráfico de drogas que também funcionava como desmanche de motocicletas foi desarticulado no Bairro São Cristóvão, em Itabira, na Região Central de Minas. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde do domingo (6) após denúncias anônimas levarem os militares ao local.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se livrar de porções de maconha, arremessando-as ao solo. Durante a abordagem, os policiais encontraram dinheiro trocado com o suspeito e, ao verificarem o endereço do homem nos registros, constataram que ele morava no local onde os crimes era cometidos.

Na casa do homem, os militares descobriram um esquema que ia além do tráfico de entorpecentes. Um chassi de motocicleta encontrado no imóvel foi identificado como produto de um roubo ocorrido em janeiro deste ano, na cidade de Esmeraldas, na Grande BH.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 100 pinos de cocaína, porções de maconha, um comprimido de droga sintética, munições calibre 38, carregadores de pistola 9mm, uma balança de precisão e diversos materiais usados para embalar drogas. Também foram encontradas várias peças de motocicletas e um celular com registro de furto.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia, e as peças de motocicletas foram levadas para um pátio credenciado. O suspeito foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.