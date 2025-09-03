Assine
BH: polícia prende suspeito de adulteração e receptação de veículos roubado

O homem preso seria o maior fornecedor de peças de automóveis de Belo Horizonte

Ivan Drummond
Ivan Drummond
03/09/2025 11:40

Polícia apreende sete veículos, quatro motores e uma grande quantidade de peças veiculares
Polícia apreende sete veículos, quatro motores e uma grande quantidade de peças veiculares crédito: PCMG

Investigado por crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação qualificada, um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na última segunda-feira (3/9), no Barreiro, em Belo Horizonte. Na operação, sete veículos, quatro motores e uma grande quantidade de peças veiculares foram apreendidos.

Segundo os investigadores, o suspeito adquiria veículos furtados ou roubados, pagando cerca de 10% do valor de mercado, com a intenção de cloná-los para revenda ou de desmontá-los. É considerado um dos maiores abastecedores do comércio ilegal de autopeças.

Os policiais investigam, também, se esse mesmo homem não estaria envolvido com a participação em transações de veículos segurados cujos proprietários simulavam falsos furtos ou roubos para fraudar seguradoras. Há fortes indícios dessa prática.

A descoberta e a prisão do suspeito é consequência de levantamentos feitos e monitoramento de indivíduos, resultando na identificação e desmantelamento de um dos maiores desmanches ilícitos de veículos na região do Barreiro.

A polícia já conseguiu identificar algumas vítimas. A preocupação dos investigadores, agora, é identificar comparsas e comerciantes que receptavam peças ilegais e proprietários envolvidos em fraudes contra seguradoras.

A prisão é consequência de uma ação entre policiais de suas delegacias: 3ª Delegacia de Polícia Barreiro e 2ª Delegacia de Polícia Barreiro.

